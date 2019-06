Lo show eSports arriva a Roma con la finale di Rainbow Six Siege e League of Legends

Le migliori squadre italiane di Rainbow Six Siege e League of Legends si preparano a fronteggiarsi nelle finali dei PG Nationals, il format di tornei esport creato da PG Esports, la società dedicata al gaming competitivo di Campus Fandango Club: due finali e un totale di 16 team tra i più forti in assoluto nelle rispettive discipline, per uno show esport che si preannuncia memorabile. La location scelta per questo imperdibile appuntamento è il Teatro Olimpico di Roma, dove sabato 27 luglio si disputeranno le battute finali dei Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 e domenica 28 quelle dei PG Nationals Vigorsol 2019. I biglietti per l’evento sono già disponibili (è possibile acquistarli su bit.ly/PGNatsFinals), con delle imperdibili offerte per le prevendite: tutti coloro che faranno l’acquisto entro il 12 luglio potranno infatti usufruire non solo di un prezzo scontato, ma anche dell’accesso prioritario al teatro e a qualsiasi attività che preveda una fila. L’altra novità di quest’anno è lo sconto gruppi, che permette a chi inserisce almeno 5 biglietti nel proprio carrello degli acquisti di beneficiare di un ulteriore taglio di prezzo del 10%, cumulabile con la promozione Early Bird.

Sarà un weekend di grande esport al Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17) di Roma. Ad aprire le danze alle h 15:00 della giornata di sabato 27 luglio saranno le migliori squadre della scena competitiva italiana di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, che hanno dato prova delle loro abilità durante le primissime fasi di qualificazione: Qlash, Mkers, Exaequo, Samsung Morning Stars Akademy, Notorius Legion, Outplayed, Italian Gaming Project e Cyberground Gaming. Nomi che in parte ritroviamo nella competizione del giorno seguente, cioè domenica 28 luglio: Qlash Forge, MOBA ROG, Racoon, Samsung Morning Stars, HG Esports, Dropz, Outplayed e i vincitori dell’edizione primaverile, i Campus Party Sparks, sono pronti a sfidarsi dalle h 15:00 sul campo di battaglia virtuale di League of Legends per stabilire chi è il team competitivo più talentuoso della penisola. E non è finita qui, perché in palio non ci sarà solo il primato italiano, ma anche la possibilità di partecipare al torneo ufficiale europeo di Riot Games: dopo la fase a gironi e i playoff, solo due saranno i vincitori che si sfideranno in finale per contendersi un posto agli European Masters Summer 2019.

Per seguire le finali online, basterà sintonizzarsi sul canale Twitch italiano di Rainbow Six e sul canale Twitch di PG Esports.