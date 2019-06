Dieci anni di Shakes & Fidget gli sviluppatori celebrano il suo compleanno con la versione Remastered

L’MMORPG Shakes & Fidget festeggia il suo decimo compleanno questa settimana! È dal 2009 che i fan del gioco di ruolo si aggirano per il folle mondo fantasy di Shakes & Fidget, ripulendo gli oscuri dungeon, creando gilde o costruendo la propria fortezza. Lo sviluppatore Playa Games celebra l’anniversario dell’MMO multipiattaforma con molte attività speciali ed è disponibile inoltre la versione Remastered su tutte le piattaforme per i giocatori.

Shakes & Fidget Remastered

L’ambizioso progetto di Playa Games per rimodernare completamente Shakes & Fidget è iniziato due anni fa. Il compito però non è stato facile poiché il GDR online al momento è disponibile su molte piattaforme diverse come browser, Steam, iOS e Android. Ora, in occasione del decimo compleanno del gioco, la versione Remastered è finalmente completa e i giocatori possono godersi il gioco completamente rinnovato su tutte le piattaforme. Tra le nuove feature della versione Remastered ci sono: la grafica ad alta risoluzione, il design dell’interfaccia intuitiva e moderna, nuovi disegni fatti a mano e il passaggio da Flash a WebGL e Unity Engine.

Cos’è che non può mancare ad ogni compleanno? I regali!

Oltre al cambiamento dalla vecchia versione a quella Remastered, Shakes & Fidget celebra il suo anniversario con almeno 10 novità e promozioni molto speciali: nel nuovo dungeon “Loop continuo di Idoli” i giocatori possono misurare le proprie abilità contro gli Youtuber più famosi.

D’ora in poi il fabbro, come servizio aggiuntivo, può rielaborare gli oggetti epici e donargli un aspetto completamente nuovo.

Nel profondo della miniera è nascosto un oggetto molto speciale che attende gli avventurieri: è il Santo Graal che, una volta trovato, mostrerà gli oggetti ancora da scoprire per l’Album dei ritagli della Meticolosità. Per ottenere quest’oggetto, è necessario raggiungere il livello 85 e avere almeno 1000 oggetti all’interno dell’Album.

Inoltre, i giocatori possono sbloccare 10 nuovi pazzi achievement, ottenere 10 oggetti epici in occasione del compleanno, competere contro 100 nemici completamente ridisegnati o sfogliare il Magic Shop di Fidget dal design rinnovato.

Ultimo ma non meno importante, dal 21 al 23 giugno tutti gli eventi si svolgeranno contemporaneamente! Questo significa più esperienza, più oggetti epici per giocatori di livello 50 e superiori, più oro e il 20% in più di funghi dal rivenditore apposito.

Ulteriori informazioni riguardo l’update per l’anniversario di Shakes & Fidget si trovano sul forum ufficiale https://forum.sfgame.it/