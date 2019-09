Nasce il nuovo ramo di AESVI dedicato agli eSports

AESVI, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi un’importante novità: la nascita di AESVI 4 Esports, il ramo dell’Associazione che si dedicherà in maniera verticale agli esports in rappresentanza delle imprese che operano nel settore del gaming competitivo. 10 i nuovi soci fondatori di AESVI 4 Esports che andranno ad affiancarsi ai publisher e ai developer già soci dell’Associazione: 3 organizzatori di eventi esports (PG Esports, Progaming/ESL e HEL-Hellodì Esports Lab) – e 7 team esports (Exeed, HSL Esports – Hic Sunt Leones, Mkers, Moba ROG, NLE – Notorious Legion Esports, QLASH, Samsung Morning Stars).

L’obiettivo dell’operazione è di mettere insieme gli operatori del settore per trovare soluzioni comuni sulle questioni che interessano lo sviluppo degli esports in Italia, dare una voce unitaria e coerente al settore, accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli esports a tutti i livelli, favorire lo scambio di informazioni e di best practices tra gli operatori e identificare le sfide per la crescita e lo sviluppo del settore esports in Italia. Coerentemente con questo disegno, AESVI 4 Esports avrà tre priorità principali: la comunicazione del settore esports verso i media e le istituzioni, lo sviluppo del business degli operatori italiani e la risoluzione di alcune problematiche legali che in questo momento ostacolano o rallentano il settore in Italia, in particolare le manifestazioni a premi e i contratti con i giocatori professionisti.

Secondo l’ultimo Rapporto sugli esports in Italia, realizzato da AESVI in collaborazione con Nielsen, gli esports sono un fenomeno sempre più popolare e più diffuso anche nel nostro paese. Oltre 350 mila persone seguono quotidianamente eventi esports (avid fan) e il bacino di utenza si espande a circa 1.200.000 persone se si considerano anche chi segue un evento esports più volte a settimana (esports fan). Si tratta di dati che confermano la crescita del fenomeno, se pensiamo che rispetto alla precedente rilevazione gli avid fan e gli esports fan hanno visto un aumento rispettivamente del 35% e del 20%.

“Come Associazione siamo fermamente convinti di poter dare un contributo importante allo sviluppo dell’ecosistema degli esports in Italia”, ha commentato Marco Saletta, Presidente di AESVI. “Da qualche anno abbiamo creato un osservatorio per monitorare la scena del gaming competitivo in Italia in collaborazione con Nielsen. Oggi, grazie al supporto dei 10 soci fondatori di AESVI 4 Esports, diamo vita ad un nuovo ramo dell’Associazione con l’obiettivo di favorire il dialogo tra gli operatori del settore e iniziare con loro un percorso di crescita comune”.

AESVI 4 Esports sarà inaugurata ufficialmente il 26 settembre con un party esclusivo dedicato alla business community del settore in occasione di Milan Games Week, la fiera di settore. A metà ottobre, invece, il Festival dello Sport di Trento sarà il palcoscenico della presentazione della Guida agli Esports, un vademecum sul mondo del gaming competitivo dedicato a chi vuole approfondire la conoscenza del fenomeno.