Jumanji: Il Videogioco, basato sul celebre film iniziato nel 1995

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, il celebre produttore mondiale di prodotti d’intrattenimento per famiglie, Outright Games, e lo studio di sviluppo inglese, Funsolve, in collaborazione con Sony Pictures, annunciano Jumanji: Il Videogioco, il gioco con licenza ufficiale del celebre franchise cinematografico di Jumanji.

Disponibile dal 15 novembre 2019, Jumanji: Il Videogioco consentirà di vestire i panni dei principali eroi del franchise mentre cercano di trovare i preziosi gioielli di Jumanji, salvare il mondo e scoprire un modo per tornare a casa. Cosa li potrà fermare? Solo una vasta gamma di creature tanto esotiche quanto letali, alcuni scenari decisamente pericolosi e un’armata di predoni malvagi.

Unisci le tue forze con un massimo di tre amici in questa divertente avventura nelle modalità online o a schermo condiviso, mentre affronti le nuove ambientazioni di Jumanji e scegli il tuo eroe fra il Dott. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar o il Professor Shelly Oberon, combinando le loro abilità uniche per sopravvivere.

Per il nostro studio si tratta di un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato il fondatore e direttore di Funsolve, Richard Tawn, “Adattare il mondo esotico, pericoloso e divertente di Jumanji in un videogioco ci ha spinto a creare qualcosa di davvero speciale. Abbiamo incluso alcune caratteristiche davvero incredibili che presto potremo svelare, ma per ora possiamo solo confermare che il gioco arriverà a novembre e consentirà di vestire i panni dei celebri eroi di Jumanji”.

Jumanji: Il Videogioco è basato sul noto franchise cinematografico iniziato nel 1995 con Jumanji e che ha portato al celebre Jumanji: Benvenuti nella giungla nel 2017, oltre all’atteso seguito che arriverà a dicembre.

“Jumanji è una proprietà su cui volevamo lavorare da molto tempo”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games, “La nostra specialità come publisher di videogiochi è realizzare prodotti d’intrattenimento interattivi di alta qualità adatti a tutta la famiglia, e al momento uno dei brand più apprezzati in tal senso è proprio Jumanji.”

Jumanji: Il Videogioco sarà basato su Unreal Engine 4 e sarà disponibile in tutto il mondo dal 15 novembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital.