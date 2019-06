Journey to the Savage Planet, un nuovo titolo presentato all’E3 2019

Il publisher internazionale 505 Games e Typhoon Studios hanno svelato, nel corso di E3, un nuovo trailer di gameplay dell’atteso gioco di esplorazione in prima persona: Journey to the Savage Planet. Questo nuovo trailer, mostrato durante la diretta E3 di Inside Xbox, ha deliziato gli spettatori con la sue coloratissime e fantasiose ambientazioni aliene, ricche di creature strane e meravigliose.

Journey to the Savage Planet è un titolo di azione e avventura in prima persona dove i giocatori, nei panni di dipendenti della Kindred Aerospace – azienda che si vanta del titolo di “IV migliore Compagnia per l’Esplorazione Interstellare” – si ritroveranno spediti nello spazio con grandi speranze – ma con poche risorse e nessun piano concreto – con il compito di esplorare e catalogare la flora e la fauna di AR-Y 26, un pianeta inesplorato ai margini dell’universo per determinare se il suo habitat è adatto alla colonizzazione umana.

Journey to the Savage Planet sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e per PC via Epic Games store a inizio 2020.