Ubisoft ci porta nell’antica Grecia grazie a Discovery Tour Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft ha annunciato che Discovery Tour: Antica Grecia sarà disponibile per l’inizio dell’autunno 2019. Discovery Tour: Antica Grecia è una modalità educativa che consente di scoprire ed esplorare il mondo di Assassin’s Creed Odyssey senza i conflitti e le limitazioni della normale esperienza di gioco. Tale modalità sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Assassin’s Creed Odyssey.

Dalle vette delle montagne innevate alle profondità del Mar Egeo, i giocatori potranno esplorare un intero paese ricco di città e ambientazioni incontaminate durante l’età d’oro della Grecia. Da rituali remoti a celebri statue, si ritroveranno faccia a faccia con i personaggi leggendari di quel periodo e potranno scoprire la verità dietro a molti miti e leggende.

Basata sugli ottimi riscontri ottenuti dalla prima edizione del Discovery Tour dedicata all’Antico Egitto, la seconda edizione mantiene tutte le caratteristiche preferite dagli appassionati, come le stazioni che illustrano la storia di monumenti antichi, la geografia, le attività quotidiane degli abitanti e la vita delle figure più importanti di quel periodo storico. Discovery Tour: Antica Grecia consente di visitare ventinove regioni con oltre 300 stazioni, in cui sarà possibile partecipare a tour con cinque temi diversi: filosofia, architettura, vita quotidiana, guerra e mitologia. Inoltre, include alcune nuove caratteristiche davvero avvincenti, che consentiranno ai giocatori di imparare nel modo in cui preferiscono, ad esempio, lasciando i percorsi principali e andando alla scoperta di nuove opportunità.

Con Discovery Tour: Antica Grecia sarà possibile ammirare la più accurata ricostruzione 3D interattiva dell’Antica Grecia che sia mai stata realizzata e prendere parte a tour guidati interattivi per apprendere ancora più informazioni su questo incredibile luogo e sul periodo storico. Grazie al sistema di dialogo a scelta multipla introdotto in Assassin’s Creed Odyssey, al termine di ogni tour, Discovery Tour: Antica Grecia metterà alla prova ogni visitatore con un divertente quiz interattivo.