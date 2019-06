Underworld Ascendant ora disponibile su PlayStation 4

505 Games ha annunciato che Pixel Piracy, celebre titolo indie rilasciato precedentemente pubblicato su Steam, uscirà in febbraio 2016 su Xbox One e PS4. Presentato da Re-Logic, il team che ha creato Terraria e sviluppato dallo studio indie Quadro Delta, Pixel Piracy è un titolo 2D a scorrimento che mixa diversi generi: simulazione/strategia e sandbox. Il titolo sarà disponibile su entrambe le piattaforme al prezzo di € 14.99 e offrirà l’unica simulazione “piratesca” in ambiente open world disponibile su console!

L’avventura vi attende in alto mare…In Pixel Piracy i giocatori vestiranno I panni di un pirata in questo divertente gioco a metà tra l’adventure e il GDR. Reclutate la vostra ciurma, progettate e personalizzate la vostra nave e salpate verso l’oceano! I giocatori dovranno combinare aggressività, diplomazia e commercio per diventare i pirati più temibili dei sette mari! Potrete fare incursioni e razziare tutto quello che vi si parerà davanti, prendete ciò che volete con la forza o dedicatevi al commercio per diventare ricchi senza sguainare la spada. Ricordate però di fare molta attenzione, la morte si cela ovunque!

• Assolda La Tua Ciurma – Scegli attentamente i migliori marinai e i fanfaroni che ti puoi permettere. Dagli armi, armature e oggetti speciali. Allenali e falli crescere attraverso l’esperienza, aumentando i loro valori statistici e insegnandogli nuove abilità.

• Costruisci la tua nave – Personalizza e potenzia la tua nave nel modo che tu vuoi. Utilizza alberi maestri e vele per velocità extra, cannoni e pistole per combattere, divertimenti e cibo, attrezzatura da allenamento e decori.

• Ambiente Open World generato in modo casuale – Il gioco sarà diverso ogni volta che si inizierà a giocare – una ampia mappa su scala mondiale piena di pericoli, bottini e persone da depredare che aspettano te!

• Un gioco piratesco con modalità RPG – Un Sistema completo di bottini e ricompense che ti permetterà di potenziare armi grazie anche a bottini segreti e speciali per soddisfare tutti i tuoi marinai.

• Combatti e Saccheggia – Il punto di partenza per ogni Pirata che si rispetti! Assalta le navi nemiche o cerca nelle isole tesori nascosti

• Sistema di controllo per Console – Specificamente creato per ottimizzare l’esperienza di gioco di Pixel Piracy.

• Miglioramenti – La versione console contiene tutti gli aggiornamenti usciti per la versione PC dal suo lancio, incluso un nuovo tutorial per farti entrare subito nel mondo dei pirati, un albero delle abilità completamente rinnovato, un sistema di statistiche RPG perfezionato, una IA revisionata, un sistema completo per la gestione delle condizioni atmosferiche e una tonnellata di nuove armi, oggetti, abilità e ricompense. Il gioco avrà una nuova interfaccia pirata, le gestione del comportamento del capitano e una personalizzazione dei personaggi.

Pixel Piracy sarà disponibile in versione digitale dal 16 di febbraio 2016 per XBOX One via XBOX Live e PlayStation 4 via PS Store.

