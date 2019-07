Javier Dominguez vince il Red Bull Untapped italiano

Red Bull Untapped, la nuova competizione dedicata al gioco di carte strategico Magic: The Gathering, ha il suo campione italiano: Javier Dominguez è il vincitore del terzo qualifier disputatosi all’interno della suggestiva Stazione Leopolda a Firenze. L’intero evento è stato trasmesso in streaming sui canali Twitch ufficiali di Red Bull e Magic: The Gathering raggiungendo oltre 136.000 spettatori, per la bellezza di 3,8 milioni di minuti guardati in totale. Insieme al secondo classificato Luca Simonato, avrà la possibilità di partecipare alla finalissima del 4 agosto che si terrà a Londra, presso il Red Bull Gaming Sphere, dove gli 8 migliori giocatori usciti dalle quattro fasi di qualificazione si sfideranno per un montepremi di 60.000 dollari. Ma non solo, perché in palio c’è anche un posto al Mythic Championship VI, la competizione mondiale di punta di Magic: The Gathering, che si disputerà dall’8 al 10 novembre a Richmond, in Virginia, con un montepremi totale da capogiro di 500.000 dollari.

La tappa fiorentina è stata la terza delle quattro previste dal percorso di qualificazione e la prima dal vivo: Red Bull Untapped è infatti una competizione che comprende tutto il fenomeno Magic: The Gathering, dal cartaceo al digitale. I primi due qualifier, che si sono svolti il 29 e il 30 giugno, si sono disputati online su Magic: The Gathering Arena, il videogioco che porta in formato digitale l’intera esperienza del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. I restanti due, che si sono giocati a Firenze e a Bruxelles durante il weekend appena passato, hanno visto protagonista il gioco cartaceo, formato che verrà utilizzato anche per la finalissima di agosto.

Oltre a essere stata una delle prime aziende promotrici del fenomeno esport, continuando tuttora a dare un significativo contribuito alla sua crescita esponenziale, Red Bull ha sostenuto alcuni dei maggiori eventi esport di sempre dedicati a giochi come Starcraft 2, Dota2, League of Legends, Destiny e ora Magic: The Gathering, il più grande gioco di carte collezionabili sul mercato, con più di 38 milioni di giocatori nel mondo e una storia di oltre 20 anni di esperienza nel gioco competitivo. Red Bull Untapped si lega direttamente alla struttura esport di Magic, diventando un’importante tappa di qualificazione per i nuovissimi eventi Mythic Championship. Si tratta delle nuove competizioni che vedono i membri della neonata Magic Pro League, una vera e propria lega sportiva che comprende 32 dei migliori giocatori al mondo, sfidare gli appassionati della folta community.