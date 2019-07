Svelato i Gigamax in Pokémon Spada e Pokémon Scudo

The Pokémon Company International ha svelato oggi il fenomeno Gigamax negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: nuovi Pokémon, dettagli sulla Lega Pokémon di Galar e molto altro! Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.

I Pokémon Gigamax

Il fenomeno del Dynamax, svelato recentemente, può verificarsi solo in determinate zone di Galar. Come abbiamo visto, sembra essere comune tra i Pokémon di Galar, ma è stata attestata anche l’esistenza di un fenomeno ancora più particolare: il fenomeno Gigamax! I Pokémon Gigamax non solo aumentano di dimensioni, ma cambiano anche d’aspetto. Al pari del Dynamax, il Gigamax rende il Pokémon più potente, ma non solo: gli permette anche di usare una mossa unica nel suo genere, detta “mossa Gigamax”! Ciascuna di esse è esclusiva dei Pokémon Gigamax di una determinata specie; i Pokémon Dynamax non sono in grado di usare tali mosse. Solo alcuni rari esemplari di determinate specie di Pokémon possono gigamaxizzarsi, mentre gli altri conserveranno lo stesso aspetto quando si dynamaxizzano. Oggi sono state annunciate alcune specie di Pokémon in grado di gigamaxizzarsi, come Drednaw e Corviknight.

https://www.youtube.com/watch?v=yk8rwJcscLo&feature=youtu.be

Drednaw Gigamax

Tipo: Acqua/Roccia

Altezza: > 24,0 m

Peso: ??? kg

Abilità: Ferromascella/Guscioscudo

Il potente effetto del Gigamax gli permette di stare ritto sulle zampe posteriori, rendendolo bipede! Con il vantaggio della sua postura, si lancia sull’avversario schiacciandolo sotto il peso del suo corpo possente. Drednaw tiene solitamente il collo retrattile dentro la sua corazza, ma quando attacca è in grado di estenderlo rapidamente. La sua mascella è talmente potente da riuscire a fare a pezzi enormi torri di metallo. La forza della sua mascella combinata con quella del collo gli permette di perforare una montagna in un colpo solo. Drednaw Gigamax può usare Gigarocciagetto, che sostituisce tutte le sue mosse di tipo Acqua. Questa mossa, oltre a infliggere danni all’avversario, lo circonda di rocce aguzze, danneggiando anche i Pokémon che scendono in campo in seguito!

Corviknight Gigamax

Tipo: Volante/Acciaio

Altezza: > 14,0 m

Peso: ??? kg

Abilità: Pressione/Agitazione

Corviknight sfrutta le sue imponenti ali per catturare le correnti ascensionali generate dall’energia Gigamax e librarsi in volo durante la lotta. La corazza che ricopre il suo corpo è rinforzata, rendendo quasi del tutto inefficaci gli attacchi sferrati dagli avversari a terra. Per effetto dell’energia Gigamax, la corazza che ricopre le ali di Corviknight si stacca dal suo corpo e forma le cosiddette aviolame, che sono in grado di volare in maniera indipendente. Le mosse di tipo Volante di Corviknight Gigamax vengono sostituite da Gigaciclone, che annulla l’effetto di mosse come Riflesso e Schermoluce!

Ecco altri Pokémon di Galar scoperti di recente:



Alcremie

Categoria: Pokémon Pannafresca

Tipo: Folletto

Altezza: 0,3 m

Peso: 0,5 kg

Abilità: Dolcevelo



Alcremie produce una panna che diventa più dolce e gustosa quando è felice. I dolci fatti con questa panna sono sempre deliziosi, tanto che molti premiati pasticceri ambiscono ad averlo nelle loro cucine. Quando subisce un attacco, questo Pokémon spruzza una panna dolce e profumata che distrae o acceca temporaneamente l’avversario, fornendogli così l’opportunità di fuggire.

Alcremie Gigamax

Tipo: Folletto

Altezza: > 30,0 m

Peso: ??? kg

Abilità: Dolcevelo



La panna che trabocca dal suo corpo si indurisce sotto gli attacchi. Più forte è l’impatto, più si fa dura, conferendo ad Alcremie una resistenza agli attacchi fisici davvero impressionante. Inoltre, le gigantesche decorazioni sul suo corpo sono dure come diamanti, tanto che sembra che la maggior parte degli attacchi non possano nemmeno scalfirle. Questo Pokémon lancia intono a sé missili di panna dall’altissimo contenuto calorico per attaccare gli avversari. Chi tocca la sua panna viene pervaso da euforia ed energia, ma allo stesso tempo sprofonda in uno stato di totale confusione. Tutte le mosse di tipo Folletto di Alcremie Gigamax vengono sostituite da Gigagranfinale, che oltre a infliggere danni agli avversari fa recuperare PS agli alleati.

Yamper

Categoria: Pokémon Cagnolino

Tipo: Elettro

Altezza: 0,3 m

Peso: 13,5 kg

Abilità: Raccattapalle

Yamper tende a lasciarsi attrarre da qualsiasi cosa si muova velocemente. Può inseguire persone e Pokémon, o persino veicoli! È dotato di un organo che genera elettricità e che si attiva quando corre. Tuttavia, non è in grado di immagazzinare l’elettricità che produce e per questo lo si vede spesso scorrazzare circondato da scintille scoppiettanti. Yamper ha l’abilità Raccattapalle, una novità introdotta in questi giochi, che si attiva quando l’Allenatore lancia una Poké Ball a un Pokémon selvatico ma non riesce a catturarlo. Se Yamper non ha uno strumento con sé, raccoglierà la Poké Ball del primo tentativo di cattura fallito, indipendentemente dal tipo di Poké Ball lanciata.

Rolycoly

Categoria: Pokémon Carbone

Tipo: Roccia

Altezza: 0,3 m

Peso: 12,0 kg

Abilità: Vapormacchina/Antifuoco

Con il suo occhio rosso Rolycoly può illuminare luoghi bui. Usa l’agglomerato di carbone attaccato al corpo come una ruota per muoversi agilmente all’interno di miniere e grotte. Non ha problemi neppure sulle strade più accidentate. Fino a un centinaio di anni fa circa, ogni famiglia di Galar aveva un Rolycoly in casa. Gli abitanti della regione utilizzavano il carbone che si staccava dal suo corpo per cucinare e riscaldare la casa. Rolycoly ha una nuova abilità, Vapormacchina, che aumenta moltissimo la sua Velocità se viene colpito da una mossa di tipo Acqua o Fuoco.

Duraludon

Categoria: Pokémon Metallolega

Tipo: Acciaio/Drago

Altezza: 1,8 m

Peso: 40,0 kg

Abilità: Metalleggero/Metalpesante

Duraludon vive nelle grotte e in zone montuose. I suoi arti superiori hanno una forma leggermente diversa, e il Pokémon li usa per frantumare superfici rocciose in cerca di cibo. Il suo corpo è composto da un metallo incredibilmente resistente ma allo stesso tempo sorprendentemente leggero. Ciò conferisce a Duraludon un’agilità nei movimenti che non ci si aspetterebbe a giudicare dal suo aspetto. Purtroppo però il suo corpo è soggetto a corrosione e si arrugginisce facilmente. Condivide l’habitat con Tyranitar, perciò questi due Pokémon vengono spesso visti lottare tra le montagne di Galar.

La Lega Pokémon di Galar

A Galar le lotte Pokémon sono una forma di intrattenimento molto amata e il Campione della regione viene incoronato tramite un campionato davvero emozionante. Per avere l’opportunità di partecipare a questo grande, attesissimo evento i giocatori dovranno prima di tutto affrontare e battere i loro rivali e sfidare i Capipalestra della regione. La Sfida delle Palestre è una vera e propria celebrazione delle lotte Pokémon. Solo gli Allenatori sponsorizzati da determinati personaggi, come ad esempio i Capipalestra, possono parteciparvi e lottare per conquistare le otto Medaglie richieste. Durante la Sfida delle Palestre ogni partecipante indossa una divisa fatta apposta per l’occasione e ogni Allenatore potrà scegliere i numeri che caratterizzano la sua divisa. Una volta all’anno a Galar si tiene un torneo, la famosa Coppa Campione. In questa competizione i partecipanti si contendono il diritto di sfidare il Campione in carica per tentare di spodestarlo dal suo trono. Solo gli Allenatori più dotati, tra cui quelli che avranno portato a termine con successo la Sfida delle Palestre di Galar, avranno diritto a partecipare alla Coppa Campione. Gli incontri della Coppa Campione di Galar vengono trasmessi in diretta e tengono tutti incollati agli schermi.

I personaggi che abitano la regione di Galar

Dandel

Dandel è l’Allenatore più forte di tutta Galar e ha addirittura conquistato il titolo di Campione nella sua primissima Sfida delle Palestre senza subire nemmeno una sconfitta! A tutt’oggi è ancora imbattuto e continua a collezionare una vittoria dopo l’altra, grazie al suo ineguagliabile talento. Ad aiutarlo in questa formidabile impresa è il suo fedele Charizard, famoso per dare sempre il meglio di sé nelle lotte, qualunque sia l’avversario. La gente di Galar adora lo stile di lotta del tutto particolare di Dandel.

Il presidente Rose

Rose è il presidente della Lega Pokémon di Galar, nonché di un vasto conglomerato di aziende. È lui che ha reso famosa la Lega Pokémon di Galar realizzando Palestre in cui è possibile attivare il fenomeno Dynamax. È anche colui che aveva originariamente sponsorizzato Dandel nella Sfida delle Palestre.

Olive

Olive, la segretaria del presidente Rose, è nota per il suo carattere calmo e posato. Riveste anche il ruolo di vicepresidente del gruppo aziendale di Rose ed è lei che si occupa delle faccende di ordinaria amministrazione dell’azienda.

Fabia

Fabia è un prodigio del karate di Galar, erede di tradizioni e tecniche centenarie. È esperta di Pokémon di tipo Lotta ed è nota per il suo carattere stoico e per far trasparire di rado le sue emozioni. Anche in situazioni disperate, conserva sempre uno stile di lotta rigoroso.

Onion

Questo Allenatore di talento specializzato in Pokémon di tipo Spettro è divenuto Capopalestra nonostante la giovane età. È estremamente timido e timoroso. Quando è in mezzo alla gente, indossa sempre una maschera che gli nasconde il viso. Si mostra raramente in pubblico e si dice che passi gran parte del suo tempo tra antiche rovine e cimiteri.

In alcune città di Galar i Capipalestra che i giocatori potranno affrontare saranno diversi a seconda che stiano giocando a Pokémon Spada o a Pokémon Scudo! In Pokémon Spada gli Allenatori si troveranno ad affrontare Fabia, mentre in Pokémon Scudo potranno mettere alla prova le proprie capacità lottando contro Onion.

Bonus dell’Edizione duplice con SteelBook

Acquistando l’Edizione duplice con SteelBook sarà possibile ricevere due codici (uno per gioco) con i quali ottenere strumenti speciali noti come Dynacristalli. Grazie ai Dynacristalli ottenuti tramite questi codici, sarà possibile affrontare in speciali Raid Dynamax Larvitar Dynamax e Jangmo-o Dynamax, due Pokémon che normalmente si incontrano solo più avanti nel gioco. Inoltre, mentre in genere non è possibile incontrare Larvitar in Pokémon Spada e Jangmo-o in Pokémon Scudo durante la storia, con i Dynacristalli sarà possibile fare apparire questi Pokémon nel gioco!