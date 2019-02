Informazioni importanti su Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League 2019

Ubisoft annuncia che una selezione delle sedici migliori squadre al mondo della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League si sfideranno per il titolo di Campione del mondo nell’edizione 2019 del Six Invitational. Il terzo anno del Six Invitational riunirà insieme appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e creatori di contenuti dall’11 al 17 febbraio a Montreal, in Canada, la città natale del gioco, per celebrare Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Durante il Six Invitational 2019 sarà anche mostrata un’anteprima dell’Anno 4 di Rainbow Six Siege.

Il campionato di quest’anno include un montepremi di oltre 850.000 € che aumenterà tramite la ripartizione dei ricavi del Road To Six Invitational, la più importante nella storia di Rainbow Six Siege, portando il montepremi totale di tutti i tornei dell’Anno 3 a più di 1.500.000 €.

Per celebrare le numerose sfaccettature della community di Rainbow Six Siege, nel corso del Six Invitational 2019 verrà mostrata la serie Behind the Siege, che illustrerà i punti di vista di una comunità che supera i 40 milioni di giocatori.

Il Six Invitational 2019 si svolgerà dall’11 al 17 febbraio presso il Place Bell di Montreal, in Canada. La guida completa dell’evento è disponibile sul sito web di Rainbow Six, con il programma giornaliero della competizione che sarà così organizzato:

11-13 febbraio : fase a gironi

: fase a gironi 15 febbraio : quarti di finale

: quarti di finale 16 febbraio : semifinali

: semifinali 17 febbraio: finalissima

Unisciti all’evento o segui la diretta del Six Invitational e guarda i migliori giocatori di Siege in azione per aggiudicarsi il Six Invitational 2019 e il suo incredibile montepremi di oltre 850.000 €.

Il Six Invitational 2019 includerà anche alcuni annunci sugli aggiornamenti del quarto anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, tra cui, ma non solo, la prossima Operazione e le ultime novità dal team di sviluppo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e dalla scena eSport di Tom Clancy’s Rainbow Six, il tutto durante alcuni panel dedicati nel corso dell’evento. Assicurati di seguire la competizione sui nostri canali per guardare tutte le partite e scoprire maggiori informazioni sui principali annunci e rivelazioni: https://www.twitch.tv/rainbow6it.

Ecco l’elenco completo delle sedici squadre che si contenderanno il titolo di Campione del mondo dell’Anno 3 di Tom Clancy’s Rainbow Six, qualificatesi attraverso vittorie precedenti nel Major, negli eventi della Pro League, Minor o qualificazioni online:

EVIL GENIUSES (NA)

FAZE CLAN (LATAM)

FNATIC (APAC)

G2 ESPORTS (EU)

LESTREAM ESPORT (EU)

IMMORTALS (LATAM)

MANTIS FPS (APAC)

MOCK-IT ESPORTS (EU)

NINJAS IN PYJAMAS (LATAM)

NORA-RENGO (APAC)

PENTA SPORTS (EU)

ROGUE (NA)

SPACESTATION GAMING (NA)

TEAM EMPIRE (EU):

TEAM LIQUID (LATAM):

TEAM RECIPROCITY (NA):

Per maggiori informazioni sulla Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League e tutti i dettagli sul programma del Six Invitational, visita http://www.rainbow6.com/esports