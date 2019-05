Immergetevi nell’avventura da domani con A Plague Tale: Innocence

Ubisoft annuncia che The Crew Wild Run, l’espansione per il suo rivoluzionario MMO di guida e azione The Crew, è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale e uscirà in versione pacchettizzata dal 19 novembre per Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC. Da oggi, tutti i giocatori di The Crew potranno installare un aggiornamento gratuito che include una grafica migliorata, nuovi effetti di luce, aree completamente riprogettate per tutti i tipi di veicoli e un nuovo sistema di gestione delle condizioni atmosferiche.

In The Crew Wild Run, i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità di guida e superare ogni limite con quattro nuovi tipi di veicoli: i dragster, vetture progettate per raggiungere velocità incredibili, le auto da drift con il loro controllo straordinario, le inarrestabili monster truck, in grado di eseguire pericolose capriole e salti spettacolari, e le agili moto dei marchi più prestigiosi, in grado di tenere testa alle auto più veloci sia su strada che su sterrato.

The Crew Wild Run consentirà ai giocatori di partecipare al “Summit”, la più grande sfida mai apparsa prima in un gioco di guida, nella quale dovranno dimostrare tutto il proprio talento in una vasta gamma di prove e superfici. In media, ogni evento durerà tre giorni e si svolgerà in alcuni dei luoghi più famosi degli Stati Uniti. Ogni settimana ci saranno due turni di qualificazione, e dopo un mese di intense competizioni i migliori partecipanti potranno accedere alla finale del Summit mensile, per diventare i re della strada ed essere premiati con un nuovo veicolo esclusivo. Ma i giocatori avranno anche l’opportunità di sfidare i propri amici nelle attività di Guida libera del vasto scenario liberamente esplorabile di The Crew, dove non mancheranno sfide di abilità e velocità, oltre a competizioni acrobatiche con una serie di prove inedite, create appositamente per sfruttare le caratteristiche dei nuovi veicoli.

Inoltre, sarà possibile accedere a una nuova versione di prova gratuita* di The Crew, che consentirà di divertirsi con il gioco per due ore su tutte le piattaforme. In questo lasso di tempo, i giocatori potranno completare il prologo, esplorare lo splendido scenario, iniziare la campagna, giocabile da soli o in cooperativa, partecipare alle speciali prove estreme per testare le auto da drift, i dragster e i monster truck, oppure visitare il concessionario di moto di Sant Louis per provare le moto in vendita.

