A Plague Tale: Innocence, darà il meglio sulle console di fascia alta e PC

In arrivo il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, A Plague Tale: Innocence è un’intensa ed emozionante avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dalla Peste e dall’Inquisizione, setting che ha favorito la creazione di una storia e di un mondo di gioco tanto incantevoli quanto mortali. Gli screenshot pubblicati oggi ci danno uno scorcio della qualità grafica del gioco, potenziata al massimo, grazie alle capacità delle console di fascia alta (PS4 Pro e Xbox One X) e al tool Nvidia Ansel su PC.

I possessori di PS4 Pro, Xbox One X potranno usufruire di una risoluzione a 4K, assicurando una definizione ineguagliabile per i paesaggi, i personaggi e gli orrori del mondo di A Plague Tale. Mentre su PC, A Plague Tale sfrutterà la potenza del Photo Mode di Nvidia Ansel,permettendo ai giocatori di creare i propri meravigliosi screenshot.

Come con tutti gli altri titoli supportati da Ansel, il tool vi permetterà di fermare l’azione di gioco, nascondere l’interfaccia grafica e muovere liberamente la telecamera, oltre alla possibilità di applicare filtri ed effetti speciali per realizzare fantastiche immagini in altissima risoluzione.