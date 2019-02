Il terzo trailer ufficiale del film di Dragon Ball Super: Broly

Il publisher e sviluppatore polacco CI Games e il distributore Koch Media hanno siglato un accordo di distribuzione che andrà ad aggiungere il titolo di punta di CI Games, Sniper Ghost Warrior 3, al portfolio prodotti di Koch Media. In base ai termini dell’accordo, Koch Media diventa distributore, esclusivamente nei suoi territori europei, dello shooter open-world Sniper Ghost Warrior 3. La release del gioco è prevista per il 2016 per PC e console e Koch Media supporterà le attività di marketing e comunicazione attraverso i suoi uffici locali.

“Siamo molto contenti di mettere Sniper Ghost Warrior 3 nelle mani di uno dei distributori più importanti d’Europa” ha dichiarato Marek Tyminski, CEO di CI Games. “Sono certo che le loro competenze nell’ambito del marketing e delle vendite apporteranno molti benefici al lancio del nostro nuovo titolo”.

“Siamo molto orgogliosi della fiducia che CI Games ripone in noi affidandoci il suo brand più importante e siamo assolutamente determinati a raggiungere i migliori risultati possibili per questo progetto” ha dichiarato Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media. “Siamo rimasti impressionati da Sniper Ghost Warrior 3 e crediamo abbia un grande potenziale per diventare un grande successo l’anno prossimo. Questo gioco sarà sicuramente una delle nostre principali uscite europee nel 2016”. […] Continua