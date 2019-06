F1 2019 è ora disponibile due mesi prima rispetto ai precedenti capitoli

Mentre la battaglia si intensifica nel FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019, i giocatori possono ora affrontare i propri rivali con il lancio di F1 2019. Pubblicato due mesi prima rispetto ai precedenti capitoli, e in vista del FORMULA 1 MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2019 di questo fine settimana, la F1 2019 Anniversary Edition è oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC Windows (DVD e Steam).

Con il ciclo di sviluppo più lungo di qualsiasi gioco di F1 di Codemasters, F1 2019 presenta una serie di primati tra cui il FIA Formula 2 Championship 2018 in cui i giocatori possono competere al fianco dei debuttanti di F1: George Russell, Lando Norris e Alexander Albon. Il gioco viene lanciato con la F2 feeder Series; un’introduzione basata su scenari che alterano l’esito del gioco in base al successo, alle azioni e alle risposte del giocatore. La stagione F2 2019 verrà aggiunta tramite download digitale gratuito più avanti nel corso dell’anno.

Un altro primato è il transfer dei piloti nella Career Mode e si verifica principalmente alla fine di ogni stagione. Stelle affermate tra cui l’attuale campione del mondo di F1, Lewis Hamilton e l’arcinemico, Sebastian Vettel possono formare una partnership improbabile o continuare a scontrarsi in squadre completamente nuove. Tutti i nuovi contratti sono basati sulle performance, quindi avrai l’opportunità di firmare per un title contender con una serie di risultati importanti o essere relegato in una squadra i cui obiettivi sono molto meno ambiziosi.

F1 2019 presenta 18 auto d’epoca che celebrano ogni decennio dagli anni ’70 fino al 2010. I giocatori possono rivivere grandi momenti del passato con le auto più performanti della loro generazione, tra cui la Lotus 72D del 1972, la McLaren MP4/4 del 1998, la Williams FW18 del 1996 a la Red Bull RB6 2010. Inoltre i giocatori possono gareggiare anche con la McLaren MP4-25 e con la Ferrari F10 della stagione 2010, entrambe incluse nella F1 2019 Anniversary Edition. I giocatori possono anche personalizzare un’auto del 2019, creata in collaborazione con Ross Brawn e Pat Symonds, con una serie di livree e competere online in modalità Multiplayer.

Con la continua crescita della F1 New Balance Esports Series, i giocatori possono tenersi aggiornati con le ultime notizie, i dettagli degli eventi, guardare i livestream e gli highlights in tutta la nuova area Esports presente nel gioco. Nel corso dell’anno, i giocatori che desiderano competere e che vogliono provare a vincere un posto in uno dei dieci team di F1 possono registrarsi e prendere parte alle gare future grazie al gioco.