Siete pronti a diventare i prossimi Miyamoto? Super Mario Maker 2 è disponibile

In oltre 30 anni di carriera, Super Mario ha vissuto una miriade di avventure per portare in salvo la Principessa Peach e il Regno dei Funghi: l’impavido idraulico ha superato decine di mondi, passando attraverso gli scenari più svariati e i livelli più impegnativi, tutti nati dalla mente degli sviluppatori di casa Nintendo. Dopo tutto questo tempo, arriva un nuovo videogioco che ribalta completamente i ruoli e permette a tutti gli appassionati di iniziare a crearsi da zero la propria avventura di Super Mario, costruendo tutti i livelli che vogliono e dando vita a qualsiasi idea, anche la più folle. Si tratta di Super Mario Maker 2, il nuovissimo videogioco per Nintendo Switch dedicato alla mascotte baffuta che dona ai giocatori una libertà di creazione senza precedenti e, soprattutto, la possibilità di avere tra le mani un videogame che non finisce mai.

Con il nuovo Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, i giocatori possono costruire tutto quello che hanno sempre sognato in un livello di Super Mario. Grazie a tanti nuovi strumenti di creazione, stili (tra cui quello nuovissimo di Super Mario 3D World), elementi e funzioni di gioco, potranno dare libero sfogo alla propria fantasia realizzando livelli inediti da condividere tramite un codice unico con gli amici e online con tutto il mondo. A partire da una griglia vuota, i game designer in erba potranno posizionare i vari blocchi, nemici e oggetti dove preferiscono, in completa libertà e in modo estremamente intuitivo. E il bello è che si potranno combinare a piacimento gli elementi della serie che tutti conosciamo per creare cose mai viste prima, anche le più bizzarre!

Per la prima volta in assoluto, la creazione di un livello adesso si potrà fare anche in squadra, grazie alla possibilità di selezionare e collocare gli elementi condividendo lo schermo con un altro giocatore. Ma le funzionalità multiplayer non finiscono qui, perché Super Mario Maker 2 permette anche di giocare online con utenti da tutto il mondo sia in modalità competitiva, sia in cooperativa tramite Livelli dal mondo. Si tratta di un portale online dove i giocatori possono affrontare e condividere livelli, disponibile per gli iscritti al servizio in abbonamento Nintendo Switch Online. Qui, i giocatori possono cercare le creazioni più popolari o recenti, usando filtri di ricerca specifici, e personalizzare l’aspetto dei propri Mii, gli avatar Nintendo, usando oggetti che vengono sbloccati dopo aver raggiunto determinati obiettivi. E per i giocatori che cercano una vera sfida c’è la nuova modalità Sfida infinita, dove l’obiettivo è completare il maggior numero di livelli possibile prima che arrivi il game over, con tanto di classifica mondiale in costante aggiornamento.

E quando si porta la console fuori casa? Niente paura, ogni livello può essere scaricato per giocarci in qualsiasi momento, anche offline, così come la nuova modalità storia per giocatore singolo, in cui Mario è chiamato ad aiutare la Principessa Peach a ricostruire il suo sontuoso castello. Per finanziare la ricostruzione, l’eroe deve accumulare monete accettando incarichi e completando più di 100 livelli creati da Nintendo, ottimi anche per trovare l’ispirazione per le proprie opere. Per giocare con i propri amici senza bisogno di una connessione basterà invece creare un’apposita stanza virtuale, in cui fino a quattro giocatori vicini possono cimentarsi contemporaneamente con lo stesso livello, ognuno sulla propria console, nei panni di Mario, Luigi e dei loro amici Toad e Toadette.