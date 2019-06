Dr. Mario World è disponibile alla preregistrazione su iOS e Android

È ora possibile preregistrarsi per essere tra i primi a ricevere una notifica al lancio di Dr. Mario World, il nuovo gioco Nintendo per dispositivi portatili iOS e Android, il 10 luglio.

In Dr. Mario World, dei fastidiosi virus stanno seminando il caos nel mondo, e tocca al Dr. Mario e ai suoi amici eliminarli abbinando le capsule ai virus dello stesso colore. La chiave per il successo è mantenere i nervi saldi e pianificare con cura il proprio approccio, dato che le varie combinazioni di virus in ogni livello devono essere eliminate usando un numero limitato di capsule.

Per fortuna, il Dr. Mario non è da solo: al suo fianco c’è un intero staff di dottori, tra cui Dr. Peach, Dr. Bowser, Dr. Toad e tanti altri, che aiuteranno i giocatori a debellare i virus con le loro abilità. Al lancio del gioco saranno disponibili più di 200 livelli ambientati in tanti mondi diversi. Nuovi dottori, livelli e mondi verranno aggiunti regolarmente dopo l’uscita di Dr. Mario World.

Dr. Mario World può essere giocato insieme ad amici e parenti in tutto il mondo. I giocatori possono guadagnare e ricevere cuori dagli amici e usarli per giocare in modalità Avventura. Nella modalità Duello, è possibile sfidare gli altri a duelli online uno contro uno in tempo reale.

Dr. Mario World è un titolo free-to-start che sarà disponibile il 10 luglio sui dispositivi iOS e Android. I giocatori che desiderano ricevere una notifica all’uscita del gioco possono preregistrarsi a partire da oggi.