La prima beta di Monster Hunter World: Iceborne sarà disponibile a breve disponibile

Indossate l’equipaggiamento invernale e portatevi una bevanda calda! Capcom ha oggi confermato i dettagli per l’imminente sessione beta su PlayStation 4 di Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione del titolo più venduto di Capcom, Monster Hunter: World. Sia i cacciatori esordienti che i fan di lunga data possono prepararsi in anticipo alla stagione di caccia e dare un’occhiata ad una parte dei contenuti dell’espansione Iceborne, tra cui la nuova regione Distese Brinose, nuovi mostri e nuove opzioni di gameplay.

La prima beta di Monster Hunter World: Iceborne, sarà disponibile, esclusivamente per i possessori di un abbonamento PlayStation Plus, da venerdì 21 giugno alle 12:00, fino a lunedì 24 giugno alle 12:00.

Una seconda beta, accessibile invece da tutti gli utenti PS4, sarà disponibile da venerdì 28 giugno alle 12:00, fino a lunedì 1° luglio alle 12:00. Sarà possibile effettuare il preload già da qualche giorno prima dei due periodi di beta. Il gioco base Monster Hunter: World non è necessario per partecipare alle sessioni beta di Iceborne.

La beta metterà a disposizione dei giocatori tre missioni diverse: l’ormai famoso Gran Jagras di Monster Hunter: World, perfetto per i principianti, la nuovissima e brutale viverna cornuta Banbaro per una sfida di media difficoltà e, per i cacciatori più temerari, il ritorno del Tigrex, uno dei mostri più amati della saga. La beta permetterà di testare tutti e 14 i tipi di armi, comprese le nuove meccaniche di combattimento, nelle missioni o nell’area di pratica. Inoltre, saranno disponibili le nuove estensioni della Fionda, come il Rampino Artiglio. Completando ogni missione almeno una volta, i giocatori riceveranno un totale di 3 pack contenenti oggetti consumabili utilizzabili nella versione completa di Iceborne, al lancio. Preparatevi a ricevere altre informazioni e nuovi annunci di mostri… questa è solo la punta dell’Iceborne!

La versione completa di Monster Hunter World: Iceborne sarà disponibile il 6 settembre 2019 per PlayStation 4, e per Xbox One, incluso Xbox One X. La versione PC uscirà in seguito durante il periodo invernale. Per poter giocare a Iceborne è necessario possedere il gioco base Monster Hunter: World e nonostante i giocatori potranno provare sin da subito alcune delle nuove opzioni di gioco, come la Fionda e gli aggiornamenti delle armi, dovranno invece aver necessariamente completato la storia principale e raggiunto il Grado Cacciatore 16 per accedere alle nuove missioni di Iceborne.