DOOM Eternal, nuovi dettagli sul videogioco

Tra circa un mese l’attesa per Fallout 4 terminerà e potrete finalmente esplorare la sua vasta Zona Contaminata su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Nel frattempo, la Vault-Tec è stata così gentile da fornirci utili informazioni per prepararsi all’uscita.

Requisiti di sistema per PC (connessione Internet e account Steam gratuito necessari per l’attivazione)

Minimi

Windows 7/8/10 (SO a 64 bit necessario)

Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz o equivalente

8 GB di RAM

30 GB di spazio su disco rigido

NVIDIA GTX 550 Ti 2 GB/AMD Radeon HD 7870 2 GB o equivalente

Consigliati

Windows 7/8/10 (SO a 64 bit necessario)

Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz o equivalente

8 GB di RAM

30 GB di spazio su disco rigido

NVIDIA GTX 780 3 GB/AMD Radeon R9 290X 4 GB o equivalente

Spazio di memorizzazione su console

Assicuratevi di avere spazio sufficiente per memorizzare Fallout 4.

Fallout 4 richiede 28-35 GB a seconda del paese e della lingua supportata.

Orario di pubblicazione

Volete sapere a che ora potrete giocare a Fallout 4? Il gioco in formato digitale sarà disponibile alle 12:01 am (ora locale) in tutti i territori (in Nord America l’orario di sblocco sarà 12:01 am EST), tranne che in Asia (disponibile alle 12:00 am di martedì 11 novembre 2015) e in Giappone (disponibile alle 12:00 am di giovedì 17 dicembre 2015).

Che lingue supporta Fallout 4?

In Nord America, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in inglese e francese.

In Sud America, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in inglese e testo in portoghese e spagnolo.

Nel Regno Unito e in Australia, Fallout 4 supporta testo e dialoghi solo in inglese.

Nella maggior parte dei territori europei, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

In Russia e Polonia, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in inglese e testo in polacco e russo.

In Asia, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in inglese e testo in cinese tradizionale.

In Giappone, Fallout 4 supporta testo e dialoghi in giapponese.

Nota: su console, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di sistema relative alla lingua per accedere a lingue diverse.

Fallout 4 supporta l’uso del gamepad su PC?

Fallout 4 offre compatibilità plug & play con i controller per Xbox One e per Xbox 360. Per altri gamepad potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni.

Fallout 4 supporta gli obiettivi di Steam?

Sì.

Quali piattaforme e smartphone supporta l’app Pip-Boy di Fallout 4?

L’app Pip-Boy di Fallout 4 è utilizzabile con Fallout 4 per Xbox One, PlayStation 4 e PC. L’app è disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows Phone.

Quando sarà disponibile l’app Pip-Boy?

Sarà disponibile in concomitanza con l’uscita di Fallout 4 il 10 novembre.

Quali dispositivi sono compatibili con il Pip-Boy della Pip-Boy Edition?

Il Pip-Boy dispone di componenti in spugna che permettono di inserire iPhone 6/6S, iPhone 5/5S, iPhone 4/4S, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy S3. Inoltre, grazie al supporto in spugna personalizzabile è possibile inserire la maggior parte dei dispositivi più comuni. Siccome abbiamo voluto restare fedeli alle dimensioni reali del Pip-Boy usato nel gioco, i dispositivi più grandi dei modelli elencati non sono compatibili. È comunque possibile usare l’app Pip-Boy.

Quali sono le informazioni più recenti su Creation Kit, modding, contenuti scaricabili e Season Pass?

Per le informazioni più recenti, fare riferimento agli aggiornamenti su Bethesda.net

C’è un bonus per la prenotazione?

Chi ha prenotato una copia fisica dell’edizione normale o della Pip-Boy Edition riceverà un poster dei talenti incluso nella copia del gioco. I bonus per la prenotazione della versione digitale variano a seconda del rivenditore. Contattare il rivenditore per maggiori informazioni.

[…] Continua