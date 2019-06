Ecco tutti i BLOCKBUSTER annunciati all’ E3 2019 di BETHESDA

DOOM Eternal | Incenerisci l’Inferno il 22 novembre – Pacchetto di prenotazione – Deluxe Edition – Collector’s Edition

Assumi il controllo dell’inarrestabile DOOM Slayer e scatena l’inferno sulla Terra e in dimensioni mai viste prima dal 22 novembre, quando DOOM Eternal uscirà su console e PC. A partire da oggi, i fan possono prenotare l’edizione standard, la Deluxe Edition o la limitatissima Collector’s Edition, che contiene un casco indossabile del DOOM Slayer, il Pass Anno 1 con accesso ai contenuti aggiuntivi della campagna per giocatore singolo, colonne sonore, libro sui retroscena, litografia, confezione Steelbook e oggetti di gioco digitali!

DOOM Eternal si svolge dopo gli eventi di DOOM (2016). Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla Terra, ora infestata da un’invasione demoniaca. Incenerisci l’Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni… finché non ne sarà rimasto più nessuno.

Fallout 76 | Modalità Wastelanders e Nuclear Winter modalità Battle Royale – Settimana di prova gratuita e anteprima pre-beta di Nuclear Winter dal 10 giugno

In arrivo nell’autunno 2019, Wastelanders è un imponente aggiornamento gratuito per Fallout 76 che stravolgerà l’attuale mondo di gioco. Un anno dopo l’apertura del Vault 76, altri umani sono tornati in Appalachia. Fazioni di coloni e predoni, con tantissimi PNG umani, dialoghi con scelte e nuove missioni, vogliono dominare il mondo e rivendicare un leggendario tesoro. Affronta una nuova missione principale fatta di scelte e conseguenze, interagisci con i personaggi e le loro storie uniche, scopri gli insediamenti di fazione e ottieni nuove e potenti armi e armature. Sarai tu a decidere il loro destino.

Nuclear Winter è una nuova modalità PvP “battaglia reale” per 52 giocatori, gratuita per i possessori di Fallout 76. Le bombe nucleari hanno cambiato il mondo e dovrai darti da fare per conquistare il posto di soprintendente del Vault 51. Sarai l’ultimo a rimanere in vita o verrai consumato dall’anello di fuoco? Sali di grado, sblocca talenti esclusivi e costruisci il tuo C.A.M.P. per resistere alla tempesta in autentico stile Fallout. Vai alla ricerca di armi, armature atomiche e perfino testate nucleari per sbaragliare giocatori e creature dell’Appalachia e guadagnare oggetti estetici unici. Tappi e PE ottenuti in Nuclear Winter vengono mantenuti in modalità Avventura e Sopravvivenza. Anteprima pre-beta esclusiva a partire dal 10 giugno.

La prima settimana in assoluto di prova gratuita per Fallout 76 inizia il 10 giugno e termina il 17 giugno. In questi giorni, Fallout 76 sarà giocabile gratuitamente su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Divertiti con tutto ciò che offre l’Appalachia, inclusi contenuti di Wild Appalachia, la modalità Sopravvivenza e l’anteprima della nuova modalità Nuclear Winter.

GhostWire: Tokyo | Annunciato

GhostWire: Tokyo è un nuovo gioco di azione e avventura di Tango Gameworks, lo studio che ha creato The Evil Within e The Evil Within 2. GhostWire: Tokyorappresenta un’alternativa ai titoli survival horror per cui il team di Tango è famoso, concentrandosi su una mitologia più inquietante e una suspense misteriosa per le strade di Tokyo.

A Tokyo le persone stanno scomparendo. Sta al giocatore svelare il mistero e scoprire perché, affrontando anomalie paranormali per allontanare il male dalla metropoli. Alcuni spiriti del mondo sono pacifici, mentre altri… letali. Non temere l’ignoto: affrontalo. Maggiori informazioni su GhostWire: Tokyo verranno fornite in futuro.

“DEATHLOOP” | Annunciato

Dal pluripremiato studio Arkane Lyon, creatori di Dishonored, arriva un titolo innovativo per i giochi di azione in soggettiva. “DEATHLOOP” vede affrontarsi due letali assassini, Colt e Jules, in una lotta eterna sull’isola ghiacciata e senza legge di Blackreef: uno di loro vuole spezzare il ciclo eterno mentre l’altro intende mantenerlo. “DEATHLOOP” si basa sulla consolidata capacità di Arkane di creare titoli d’azione innovativi e dal grande impatto visivo, con livelli progettati meticolosamente che offrono al giocatore la possibilità di risolvere le situazioni nel modo che preferisce. Maggiori informazioni su “DEATHLOOP” verranno fornite in futuro.

Commander Keen | Annunciato

Creato da id Software all’inizio degli anni ‘90, Commander Keen viene riproposto da ZeniMax Online Studios per il pubblico contemporaneo sugli attuali dispositivi mobili. I gemelli geniali Billy e Billie del Commander Keen originale entrano in azione con una pletora di gadget quando un’invasione aliena minaccia l’umanità. È possibile affrontare la modalità Storia per giocatore singolo o sfidare gli altri in modalità Battaglia. I giocatori potranno dotarsi di un arsenale di gadget che fanno esplodere, rimbalzare e sconcertare i nemici per diventare i comandanti supremi.

Commander Keen uscirà in anteprima quest’estate. I giocatori possono pre-registrarsi per ricevere aggiornamenti e oggetti di gioco unici sul sitowww.gokeen.com.

Wolfenstein: Youngblood | Segui le orme di papà il 26 luglio

Il leggendario B.J. Blazkowicz è scomparso a Parigi. In Wolfenstein: Youngblood, le figlie gemelle di B.J. Jess e Soph dovranno darsi da fare nella prima esperienza cooperativa della serie per trovare il loro vecchio e riportarlo a casa. MachineGames, in collaborazione con Arkane Lyon, presenta Wolfenstein: Youngblood, disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 26 luglio. Guarda il nuovo ed esplosivo trailer.

Wolfenstein: Cyberpilot | Prova Wolfenstein da vicino il 26 luglio

A volte per uccidere i nazisti non serve solo la forza bruta. In Wolfenstein: Cyberpilot, sei il miglior hacker del circondario e la resistenza francese ha bisogno del tuo aiuto. Prodotto da MachineGames e sviluppato da Arkane Lyon, questo gioco in realtà virtuale ti proietta nell’abitacolo delle macchine da guerra naziste per metterle contro i loro padroni e scatenare il caos per le strade di Parigi ormai in rovina. Diventa il cyberpilot di cui la resistenza ha bisogno e indossa il visore su PlayStation con PSVR e su PC il 26 luglio.

RAGE 2 | DLC ed eventi dal vivo presto in arrivo

Il delirio si è diffuso quando RAGE 2 è entrato in scena qualche settimana fa, ma è lungi dall’essere finito. Walker è ancora qui con il suo cast di personaggi strampalati, e i fan di RAGE 2 avranno da fare con tantissimi aggiornamenti e contenuti in arrivo quest’estate. Vermi giganti della sabbia, un mech pilotabile, nuovi trucchi, nuovi veicoli, nuovi eventi della community e altro ancora a partire dalla prossima settimana.

Durante il suo cattivissimo intermezzo, RAGE 2 ha annunciato il suo primo DLC,RAGE 2 – L’avvento dei Fantasmi – in arrivo più avanti durante l’anno. Il DLC introduce una nuova storia, una nuova fazione di nemici (i Fantasmi), nuove armi e abilità, nuovi luoghi da esplorare e nuovi modi di fare e disfare (soprattutto disfare!).

RAGE 2, che le recensioni hanno definito “FPS Porn”, non smette di evolversi e crescere. Continua a seguirci per maggiori informazioni.

The Elder Scrolls: Blades | Su Nintendo Switch in autunno e imponente aggiornamento disponibile ora

The Elder Scrolls: Blades arriva su Nintendo Switch questo autunno. I giocatori potranno conservare i progressi della versione per dispositivi mobili oppure iniziare una nuova avventura. Giocabile in modalità portatile o sul televisore, Blades per Switch sfrutta le funzionalità uniche dei Joy-Con e dei sensori di movimento per agevolare vari stili di gioco.

Disponibile stasera per iOS e Android è invece l’aggiornamento gratuito che introduce nuovi contenuti e funzionalità richieste dalla community, inclusa una nuova missione sui draghi, battaglie nell’Arena per giocatore singolo, nuovi tipi di incarichi, gioielli, supporto per giocatori di livello superiore a 50, nuove decorazioni e battute audio dei PNG per i momenti salienti della storia e per le interazioni in città.

The Elder Scrolls Online | DLC Scalebreaker e Dragonhold annunciati

Nuova pietra miliare raggiunta! The Elder Scrolls Online ha accolto più di 13,5 milioni di giocatori a Tamriel dal lancio. Solo nell’ultimo anno si sono aggiunti 2 milioni di giocatori, che hanno deciso di scoprire le incredibili storie di The Elder Scrolls e centinaia di ore di avventure con altrettanti milioni di nuovi amici.

La Stagione del Drago, la prima avventura annuale interconnessa di ESO, è in pieno svolgimento. Annunciato stasera, il DLC Scalebreaker di quest’estate metterà alla prova i giocatori che tenteranno sconfiggere le bestie alate in due nuovi dungeon di gruppo, Moongrave Fane e Lair of Maarselok.

Annunciato stasera è anche il DLC autunnale di ESO, Dragonhold, che vede il ritorno di Sai Sahan degli originali cinque compagni come capo della Guardia del drago, un leggendario gruppo di guerrieri temuto dai draghi di ogni dove per la loro abilità di uccisori, e l’epica conclusione della Stagione del Drago.

Il capitolo Elsweyr uscito di recente ha aperto le porte alla terra dei felini khajiiti, con le sue aride pianure e rigogliose foreste, ora infestate da ferocissimi draghi. Il capitolo, disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC e Mac, ha introdotto anche la misteriosa e oscura classe del Negromante, che permette di comandare i morti e padroneggiare i poteri dell’aldilà.

The Elder Scrolls: Legends | Lune di Elsweyr arriva il 27 giugno

The Elder Scrolls: Legends, il pluripremiato gioco strategico di carte free-to-play, ha presentato all’E3 Lune di Elsweyr, l’ultima espansione ambientata nella savana di Elsweyr in uscita il 27 giugno.

Lune di Elsweyr introduce nuove carte a tema, dai khajiiti ai draghi fino ai vili imperiali. Con più di 75 carte da aggiungere alle numerose altre, Lune di Elsweyrpromette di dare una vigorosa scossa al meta-gioco ancora una volta.

A partire da ora, i giocatori possono prenotare il pacchetto a tempo limitato di Lune di Elsweyr e riceveranno 50 Buste e una carta Leggendaria da Lune di Elsweyrall’uscita; in più, sbloccheranno immediatamente il titolo esclusivo “Portatore della Stele dell’Ira” e un dorso Premium Stele dell’Ira per la loro collezione. ScaricaLegends gratuitamente e vivi storie uniche del mondo di The Elder Scrolls, domina i tuoi nemici e mettiti alla prova in un gioco di carte strategico per appassionati e principianti.

Tutti i trailer ITA pubblicati fino a questo momento sul canale YT di Bethresda:

https://www.youtube.com/channel/UCualNj2i5UBNVWM2fxE0I1w/videos