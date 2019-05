Death Stranding, svelati i contenuti delle versioni e nuovi dettagli sul videogioco

In data odierna Sony ha annunciato la data ufficiale del gioco Death Stranding che arriverà l’8 novembre 2019 in esclusiva PlayStation 4.

Inoltre ha rilasciato un nuovo trailer ed informazioni su preorder e bonus. Per il momento godiamoci il filmato di seguito:

La versione Standard includerà il gioco, e per chi preordina per tempo, avrà alcuni contenuti bonus come: il tema dinamico di PS4, il PSN Avatar e contenuti in-game, tra cui gli occhiali gold”Sam”, un cappello gold, lo Speed ​​Skeleton gold (un’aiuto per aumentare la velocità) e la Armor Plate Gold (l’armatura che protegge dai danni).

L’edizione Digital Deluxe, comprende tutti i bonus precedenti più delle aggiunte in contenuti in-game come: Power Skeleton gold (l’aiuto nel sollevamento carichi pesanti), All-Terrain Skeleton gold (tenere l’equilibrio non sarà un problema) e l”Armor Plate Gold di livello 2.

La Collector’s Edition di Death Stranding, sarà racchiusa in una valigetta dove all’interno troveremo i bonus in-game già menzionati, BB Pod (Il bambino racchiuso nella sua incubarice), la custodia in versione steelbook, il portachiavi di Ludens, gli occhiali gold “Ludens Mask” e l’originale colonna sonora del videogioco. Il costo? Verrà svelato più avanti, ma indicativamente € 199.

Il nuovo gioco di Hideo Kojima uscirà l’8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation PRO.