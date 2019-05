Yakuza 5, la cui localizzazione è stata richiesta a gran voce durante la campagna #Buildingthelist di PlayStation, godrà di una promozione al lancio digitale al suo arrivo sul PlayStation Network in Europa. Il gioco di azione e avventura open-world pubblicato da SEGA mette il giocatore nei panni di 5 protagonisti le cui storie si intrecciano mentre si addentrano nel mondo losco e oscuro della malavita giapponese.

I giocatori europei potranno acquistare Yakuza 5 con uno sconto del 15% sul prezzo di lancio di €39.99. Il gioco è uscito in Giappone originariamente nel 2012, ma farà il suo debutto in occidente entro la fine dell’anno. Gli utenti PS Plus, inoltre, potranno scaricare gratuitamente un tema statico di Yakuza 5 per Playstation 3.

Yakuza 5 è caratterizzato da un numero maggiore di mini-giochi rispetto ai titoli precedenti della saga, un sistema di combattimento migliorato, moltissime opzioni di personalizzazione e, ovviamente, tantissimi modi per interagire negli oramai classici “hostess bar” che caratterizzano da sempre la serie. Inoltre, Yakuza 5 introduce il concetto di “Another Drama”, ovvero una serie di linee narrative secondarie slegate dalla trama principale che approfondiscono la storia di ognuno dei cinque protagonisti. Yakuza 5 sarà disponibile entro la fine dell’anno. Per maggiori informazioni sul gioco, visita www.yakuza.sega.com […] Continua