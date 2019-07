Creative continuare a rivoluzionare l’audio per PC con Sound Blaster AE-7 e AE-9

Creative Technology Ltd continua a rivoluzionare la concezione di audio grazie al lancio di Sound Blaster AE-9 e Sound Blaster AE-7, le sue schede audio PCI-e più avanzate di sempre. Costruite con i componenti più esclusivi e integrate con le ultime tecnologie Creative, queste schede audio sono progettate per delineare un nuovo standard e diventare l’esperienza definitiva per l’intrattenimento su PC.

Sound Blaster: 30 anni di rivoluzione audio

Fino al 1989 gli unici suoni emessi dal PC erano semplici beep. Nello stesso anno nasceva Sound Blaster e da quel momento l’audio per PC sarebbe cambiato per sempre. Da allora sono state vendute oltre 400 milioni di Sound Blaster e il marchio è diventato sinonimo di “scheda audio” e di audio per PC di alta qualità, prima per i videogiochi e successivamente per film e musica.

Con l’esperienza e la competenza perfezionate in oltre tre decenni di innovazione audio, Sound Blaster ha continuato a reinventarsi insieme allo sviluppo delle tecnologie di elaborazione audio digitale. Ogni novità è servita a ridefinire il significato dell’esperienza audio migliore, come quando si è evoluta dal PC alle console di gioco e di intrattenimento, sotto forma di scheda audio esterna.

“La filosofia di Sound Blaster è semplice ma esigente. Con ogni nuovo prodotto puntiamo ad aprire nuovi orizzonti all’interno di quattro aree chiave: tecnologia, prestazioni, funzionalità e piattaforme.”, afferma Sim Wong Hoo, CEO di Creative. “Durante il nostro trentesimo anniversario faremo il passo più grande nella ridefinizione dell’esperienza Sound Blaster. La serie AE, che è per noi il salto in avanti più grande all’interno del mondo delle schede audio PCI-e, è solo l’inizio. Più avanti, durante questo trimestre introdurremo l’ultima aggiunta alla serie “X” di schede audio esterne multi-canale, sarà il primo prodotto Sound Blaster con Super X-Fi, la nostra tecnologia olografica per cuffie rivoluzionaria e pluripremiata. Nel prossimo trimestre invece presenteremo i nostri ultimi prodotti della linea “G” di schede audio gaming con una migliore compatibilità per le console e con maggiore facilità d’uso. In poche parole, Sound Blaster migliora il suono e non smette mai di perfezionarlo.”

Sound Blaster AE-9: unico nel suo genere

Sound Blaster AE-9 è la scheda audio PCI-e più importante di Creative ed è in grado di soddisfare ampiamente le esigenze dei pro-gamer e dei professionisti del sonoro. Sfrutta componenti per audiofili come il DAC top di gamma di classe ESS 9038 SABRE che offre fino a 129 db DNR, campionamento PCM 32-bit a 384 kHz, riproduzione audio DSD64 senza cali con ultra-low distortion ed eliminazione di jitter; vanta inoltre di condensatori Nichicon Fine-Gold, condensatori audio WIMA film/foil e op-amp intercambiabili.

Ciò che rende Sound Blaster AE-9 davvero eccezionale rispetto alla concorrenza è la tecnologia CleanLine TM: una novità per il filtering della traccia del microfono per comunicazioni vocali chiare e senza compromessi. Quest’ultima tecnologia è dotata di circuiti e componenti appositamente progettati per eliminare i problemi relativi al rail di tensione e per isolare i rumori indesiderati generati dal variare dell’alimentazione causati da GPU ad alte prestazioni. Sound Blaster AE-9 è la prima in assoluto ad integrare questa tecnologia, consentendo di rinunciare alla necessità di avere un mixer desktop pur godendo dei suoi benefici.

Sound Blaster AE-7: la successiva “Audio Beast”

Può sembrare che abbia caratteristiche minori rispetto a Sound Blaster AE-9, tuttavia Sound Blaster AE-7 è una scheda audio molto potente ed è dotata di DAC 9018 di classe ESS SABRE ad alta risoluzione e vanta di un DNR fino a 127 dB con campionamento a 32 bit a 284 kHz e riproduzione DSD64.

Un grande punto di forza è la limpidezza dell’audio, grazie ad un THD dello 0,0001% che rappresenta una novità rispetto alla concorrenza e al suo predecessore Sound Blaster X AE-5. Al suo prezzo, Sound Blaster AE-7 rappresenta un’ottima proposta di valore.

Caratteristiche comuni per Sound Blaster AE-9 e Sound Blaster AE-7:

I migliori prodotti Sound Blaster

Goditi lo spettro completo della personalizzazione audio e del realismo audio Sound Blaster, migliorato con l’immersiva virtualizzazione surround 5.1 e 7.1 e con encoding Dolby Digital Live e DTS Connect.

Pluripremiata amplificazione delle cuffie

L’amplificatore per cuffie Xamp con design push-pull, discreto, interamente personalizzato e pluripremiato assicura che ogni canale audio sia amplificato individualmente per offrire un audio fedele e incontaminato completamente nuovo, di tipo lossless autentico e inalterato.

Nuovissimo Modulo di controllo audio (ACM)

Entrambe le schede audio sono dotate di ACM dal facile utilizzo. L’ACM di Sound Blaster AE-9 si distingue per una visualizzazione facile e diretta per il controllo del volume, uno switch per la selezione delle cuffie in grado di supportare diversi tipi di impedenze, una porta di ingresso per microfono multifunzionale con alimentazione Phantom +48V e un amplificatore incorporato.

Interfaccia software nuova e semplificata

Il software Sound Blaster Command di nuova concezione sfoggia un’interfaccia user-friendly rinnovata in grado di gestire il Sound Blaster Acoustic Engine di Creative ed ottenere più personalizzazioni per il controllo dell’audio con meno clic.

Una promozione per tutti gli utenti di Sound Blaster

Come gesto di apprezzamento per il sostegno dei fan negli ultimi 30 anni, Creative offre una promozione esclusiva: uno sconto del 15% su gli ultimi prodotti Sound Blaster, per aggiornare le vecchie schede audio. Questa promozione sarà valida per tutti i prodotti Sound Blaster in uscita tra oggi e la fine dell’anno.

Per ulteriori informazioni visita creative.com/upgrade.

Prezzo e disponibilità

Sound Blaster AE-9 (in preordine) e Sound Blaster AE-7 hanno un prezzo rispettivamente di 339,99 € e 229,99€ e sono disponibili sul sito Creative.com