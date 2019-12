Buon Natale dal team di Gamepare Top Videogiochi dal 2009 al 2019 [Video]

Da oggi il nostro sito Gamepare incorporerà una chat in tempo reale per scambiare messaggi con i nostri visitatori. Questa chat potrà essere utilizzata per informazioni sui videogiochi oppure per scambiare opinioni.

Potrai chiedere qualsiasi cosa dal video del gameplay di un determinato videogioco alla soluzione di Zelda.

Inoltre potrai richiedere di pubblicare o pubblicizzare un gioco che hai sviluppato per dar così visibilità alla tua creazione. […] Continua