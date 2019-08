Agisci come un infiltrato in The Church in the Darkness, ora disponibile

Fellow Traveller e Paranoid Productions sono entusiasti di annunciare il loro gioco di culti infiltranti, The Church in the Darkness, ora disponibile per PC, Mac, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch! Tuo nipote è fuggito in Sud America e si è unito alla missione di giustizia collettiva. Sta a te infiltrarti nel loro complesso, conoscere la verità e salvarlo prima che si perda per sempre nel culto!

“Con The Church in the Darkness, volevamo creare un gioco che potevi riprodurre sia per il gameplay che per la storia, quindi usiamo la generazione procedurale per cambiare la storia ogni volta che giochi. I leader del gioco possono avere buone intenzioni o siate completamente apocalittici, sta a voi capirlo. Questo porta a finali multipli a seconda delle scelte di gioco dei giocatori e delle scelte narrative. ” – Richard Rouse III, direttore creativo di Paranoid Productions.

Al lancio, le persone che indagano sul culto riceveranno uno sconto del 20% per una settimana per aiutare a trovare la verità dietro la missione di giustizia collettiva. Lo sconto è disponibile per le edizioni speciali Standard e True Believer; il primo ti procura una copia di The Church in the Darkness, mentre True Believers riceverà il gioco, la colonna sonora ufficiale e una serie di video speciali dietro le quinte sulla realizzazione del gioco. La Standard Edition è venduta al dettaglio per $ 19,95 USD e la True Believer Special Edition è venduta al dettaglio per $ 29,95 USD. La True Believer Special Edition è disponibile solo per PC e può essere acquistata tramite Steam, Humble, GOG e Itch.

I giocatori sono sfidati a mettersi nei panni dell’ex poliziotto Vic mentre si infiltrano nel complesso sudamericano di Freedom Town alla ricerca del nipote. Gestito da Rebecca e Isaac Walker, spetta al giocatore scoprire le loro motivazioni, i loro piani, con l’esperienza di culto che cambia con ogni gioco. Il comune è semplicemente idealisti che cercano di vivere in un’utopia socialista o c’è qualcosa di più sinistro a portata di mano?

Spetta al giocatore intrufolarsi nel complesso senza essere scoperto, scoprire la verità trovando e chiacchierando con i membri del culto, cercando cabine per scoprire la letteratura sul gruppo e infine individuare Alex, il nipote.

The Church in the Darkness evidenzia il mistero che circonda i culti e come non sono sempre ciò che sembrano. Ci sono più finali per ogni scenario e quale finale otterrai sarà influenzato dal gameplay furtivo o aggressivo del giocatore.