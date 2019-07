Valkyria Chronicles 4: Complete Edition disponibile oggi!

Compagnie di taxi locali e autisti di tutto il mondo, è il momento di essere uniti! Dopo quasi vent’anni di videogiochi della serie Crazy Taxi e dopo aver analizzato nel dettaglio milioni di corse, SEGA è lieta di annunciare che sarà presto disponibile per mobile Crazy Taxi Gazillionaire, con cui le compagnie di taxi locali potranno riprendersi con gli interessi tutto quello che è stato tolto loro dal car sharing.

Per celebrarne il lancio e permettere agli autisti di tutto il mondo di allenarsi a sufficienza per rispolverare la stoffa di un tempo, da questo momento la versione mobile di Crazy Taxi, quello originale, è disponibile gratis (con pubblicità) su App Store per iPhone e iPad, e su Google Play per Android, invece che al prezzo originario di 5,49 €. Per l’occasione è stato introdotto il supporto per controller esterni, in aggiunta ai classici controlli touch; i giocatori che avevano già acquistato il gioco continueranno a poterlo utilizzare senza pubblicità […] Continua