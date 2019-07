Nuovo trailer e aggiornamento degli sviluppatori su Monster Hunter World: Iceborne

Capcom ha rilasciato un nuovo trailer e un video di aggiornamento degli sviluppatori ricco di nuovi dettagli per Monster Hunter World: Iceborne, l’attesissima massiccia espansione di Monster Hunter: World, il bestseller di Capcom. L’ultimo filmato offre una panoramica delle sottospecie dei mostri, uno sguardo al nuovo hub di raccolta nella sede Seliana oltre ad altri miglioramenti e integrazioni al gameplay.

Le sottospecie dei mostri si aggiungono al roster di Iceborne, offrendo varianti che amplificano la difficoltà e che richiedono abilità di caccia master. L’ultimo trailer mostra solo due delle feroci varianti che ci aspettano: l’impressionante e brutale viverna Fulgur Anjanath che sputa fulmini invece del fuoco e la viverna con le zanne Ebony Odogaron, più feroce che mai grazie a una gamma più ampia di attacchi e alla natura draconica. Oltre a queste spaventose sottospecie, l’infuocato Glavenus, il cui ruggito riconoscibile è stato anticipato nel trailer precedente, fa roteare la coda a forma di spada per annientare i cacciatori con il suo tipico attacco a spazzata.

Parte della nuova e accogliente base Seliana nelle Distese Brinose, un funzionale hub di raccolta offrirà un caldo rifugio per le squadre di caccia con strutture e caratteristiche più centralizzate. Costruito attorno a una sorgente calda, i cacciatori e i Palico possono comodamente gestire tutte le necessità prima della caccia grazie alla presenza dello Smithy per creare attrezzature, del centro risorse per gestire taglie o delle ricerche botaniche per raccogliere oggetti. Anche “My Room” è accessibile e offre nuove opzioni di personalizzazione come mobili, decorazioni e colori, con un aggiornamento post-lancio già pianificato, per consentire ad altri giocatori di visitare i rispettivi spazi.

Ulteriori opzioni di gioco offrono una maggiore flessibilità per le battute di caccia multiplayer. Il sistema bilanciato di difficoltà si adatterà alla squadra a due giocatori se altri si saranno ritirati o se un duo si propone di affrontare una ricerca con i loro Palico al seguito. I compagni pelosi avranno anche gadget potenziati e nuove opzioni come lo Shieldspire Stooge, un’esca mobile che attirerà l’attenzione di un mostro lontano dal giocatore, il Meowcano, un vaso gigantesco che spara palle di fuoco contro i nemici e un Vigorwasp potenziato che può rianimare i giocatori che torneranno immediatamente in battaglia se svengono. Nuove Squad Card con informazioni sulla rispettiva squadra possono essere inviate per invitare altre persone a unirsi al gruppo, proprio come le Carte Gilda possono essere scambiate individualmente per ogni cacciatore. I vice-comandanti sono stati aggiunti per i team Squad e possono condividere i compiti sul reclutamento e l’accettazione delle richieste del team.

La versione completa di Monster Hunter World: Iceborne sarà disponibile il 6 settembre 2019 per PlayStation 4, e per Xbox One, incluso Xbox One X. La versione PC uscirà in seguito durante il periodo invernale. Per poter giocare a Iceborne è necessario possedere il gioco base Monster Hunter: World e nonostante i giocatori potranno provare sin da subito alcune delle nuove opzioni di gioco, come la Fionda e gli aggiornamenti delle armi, dovranno invece aver necessariamente completato la storia principale e raggiunto il Grado Cacciatore 16 per accedere alle nuove missioni di Iceborne.

Sono disponibili VARIE opzioni di acquisto su console, sia per i nuovi giocatori che per i veterani, e preordinando il gioco si riceverà un esclusivo Stile Armatura bonus “Yukumo Series”. Coloro che già hanno il gioco base potranno acquistare l’espansione Monster Hunter World: Iceborne in digitale al prezzo di 39.99€. È inoltre disponibile una versione Digital Deluxe che oltre all’espansione include anche un Deluxe Kit DLC, contenente una serie di oggetti cosmetici, al prezzo di 49.99€. Per i nuovi arrivati la scelta migliore è il Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, versione che contiene sia il gioco base sia l’espansione Iceborne, disponbile in versione fisica o digitale, al prezzo di 59.99€.