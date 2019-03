Ora disponibile la versione completa di Objects in Space

Objects in Space è un gioco open world di azione furtiva e di commercio ambientato su Apollo, un enorme ammasso di stelle a decine di anni luce dalla Terra, popolato da gigantesche corporazioni, criminali organizzati, governi planetari corrotti e minacciosi pirati spaziali. Il giocatore interpreta il ruolo di capitano di un’astronave, da poco giunto nell’ammasso stellare, che compra e vende merci per mantenere se stesso e il suo “ferrovecchio volante”. Sarà il giocatore a scegliere quale tipo di approccio adottare, accettando qualsiasi incarico sia in grado di trovare e decidendo di volta in volta se seguire la legge o violarla.

Il combattimento in Objects in Space è ispirato ai simulatori di sottomarini, dove ogni vascello rilascia emissioni che possono essere rilevate dalle astronavi che si trovano nelle vicinanze. Il giocatore avrà la possibilità di poter personalizzare la sua nave e dovrà accendere e spegnere i sistemi, quando non necessario, per non comparire sugli scanner nemici, pianificando manovre silenziose con largo anticipo e affrontando letali giochi di gatto col topo durante l’attraversamento di alcune delle rotte più pericolose dello spazio.

Object in Space include una vasta gamma di missioni che si basano su trasporto merci, soccorsi, contrabbando di sostanze illegali, interazioni con i pirati e molto altro ancora. Ogni missione potrà trasformarsi in un fallimento totale, ed è inoltre possibile personalizzare l’esperienza di gioco impostando diversi livelli di difficoltà dei combattimenti e della gestione economica delle risorse.

Il tempo scorre molto velocemente nell’universo Objects in Space. Non vi sono dialoghi ripetuti con i personaggi non giocabili, le scelte e le decisioni del giocatore andranno a influire sulla storia e potranno generare gravi ripercussioni, è necessario rigiocare più volte i contenuti narrativi (della durata in-game di circa tre mesi) per esplorare le più di cento storie e quest incluse in Objects in Space.

Objects in Space include il supporto per il modding e possiede un’interfaccia virtuale per la scheda Arduino per permettere ai giocatori di realizzare una versione fisica del ponte di comando dell’astronave.

Objects in Space è stato sviluppato da Flat Earth Games (non fatevi ingannare del nome, non sono davvero terrapiattisti) un piccolo studio basato a Sydney (Australia), gestito dai fratelli Elissa e Leigh Harris.

Caratteristiche del gioco: