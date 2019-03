Republic of Gamers sarà partner ufficiale per la fornitura di PC e monitor per tutto il 2019

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia di essere stata scelta come partner tecnico ufficiale per la fornitura di PC e monitor per tutti gli eventi ESL One powered by Intel che si svolgeranno nel corso del 2019. È la prima volta che ROG stipula con ESL una partnership su scala globale, come sponsor ufficiale dei più importanti tornei internazionali esport. ESL One è uno dei circuiti di punta di ESL, con competizioni su grandi titoli tra cui Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) e Dota 2. Gli eventi ESL One si svolgeranno in tutto il mondo e la tappa che si è tenuta a Katowice, in Polonia, dal 22 al 24 febbraio, ha inaugurato la partnership con ASUS ROG che coprirà altri cinque eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno.

“ROG è lieta di continuare a supportare il mondo del gaming e dell’esport attraverso una partnership globale con ESL. Grazie ai prodotti ROG, ESL One potrà mettere a disposizione dei player i migliori PC e monitor gaming presenti sul mercato”, ha affermato Vivian Lien, Head of Global Marketing for Gaming and Chief Marketing Officer di ASUS Nord America. “ROG è stata attiva all’interno delle competizioni gaming ancora prima che gli esport iniziassero a essere così diffusi, ed è un onore per noi essere riconosciuti oggi da ESL come uno dei migliori brand gaming, in grado di fornire al circuito globale ESL One di quest’anno i migliori prodotti disponibili sul mercato. ROG è sempre stata vicina alla comunità di gamer e consideriamo questa nuova partnership con ESL, un’opportunità irripetibile per supportare l’industria esport su scala internazionale”.

ESL adotterà integralmente la tecnologia ROG nei tornei internazionali. Durante l’intera durata della partnership, tutti i partecipanti agli eventi ESL One avranno a diposizione i prodotti ROG per le competizioni; inoltre, i desk degli analyst saranno dotati degli innovativi portatili ROG Strix Hero II e ROG SCAR II. ROG fornirà inoltre prodotti per il back office di ESL per garantire una qualità di editing e produzione di contenuti dedicati ai fan senza interruzioni, oltre ad avere una presenza attiva sul posto ad ogni evento ESL One.

“La nostra priorità è avere concorrenti che possano competere sfruttando tecnologia di ultima generazione e ROG ci permette di raggiungere questo obiettivo”, ha dichiarato Paul Brewer, Senior Vice President Brand Partnership presso ESL. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ROG nella nostra famiglia grazie alla partnership con ESL One”.

Il circuito globale di punta, ESL One, è tornato alla leggendaria Spodek Arena di Katowice, in Polonia, per il secondo anno consecutivo. Durante l’evento, 12 dei migliori team di Dota 2 del mondo si sono sfidati per l’ambito trofeo ESL One. Dopo ESL One Katowice, il prossimo torneo si svolgerà a Mumbai e sarà uno dei primi importanti eventi in India. Durante ESL One Mumbai 2019, 12 squadre si sfideranno nella competizione di Dota 2 per un montepremi complessivo di $ 300.000. L’evento si svolgerà presso l’NSCI Dome, dal 19 al 21 aprile 2019.