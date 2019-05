ONINAKI gli attacchi dei Daemon in un video

Square Enix Ltd. ha svelato oggi LEFT ALIVE, un nuovissimo sparatutto d’azione e sopravvivenza che arriverà su PlayStation 4 e su STEAM nel 2018.

Gli sviluppatori Toshifumi Nabeshima (direttore della serie di Armored Core), Yoji Shinkawa (character designer della serie METAL GEAR) e Takayuki Yanase (mecha designer di titoli come Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X) stanno collaborando per creare il mondo oscuro e crudo di LEFT ALIVE. […] Continua