Ecco il video di gameplay di FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP

Bigben ed N-Racing sono liete di mostrare le prime immagini di gameplay di FIA European Truck Racing Championship, la simulazione su licenza ufficiale del ETRC, in occasione della prima gara della stagione.

Questo video vede il famoso Jochen Hahn, cinque volte Campione Europeo, mettersi alla prova sul tracciato romagnolo di Misano, mostrando le immagini di gameplay di una vera gara, con gestione della temperatura dei freni (surriscaldamento e raffreddamento) e migliori tecniche per affrontare curve difficili, in maniera del tutto differente dai classici racing game. In FIA European Truck Racing Championship, il giocatore dovrà essere in grado di guidare dei mostri da 5 tonnellate in tracciati tecnici e rapidi, come appunto il circuito di Misano.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire da luglio 2019