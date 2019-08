Diamo un occhiata a Shenmue III nel nuovo trailer “A Day in Shenmue”

Deep Silver e inXile rivelano oggi il primo trailer dell’RPG post-apocalittico Wasteland 2: Director’s Cut. “Welcome to the Wasteland” introduce lo spettatore nella storia e nell’atmosfera di Wasteland 2. Offrendo una grafica migliorata, voice-over potenziata, miglioramenti e aggiustamenti nel gameplay ed alcune caratteristiche inedite, inXile porta il titolo per PC di successo dello scorso anno, acclamato dalla critica, anche su console next-gen. Con una grande storia e un sistema di combattimento tattico a turni, Wasteland 2 combina i migliori elementi dell’RPG classico con le moderne filosofie di design.

Wasteland 2 Director’s Cut sarà disponibile in versione fisica e digitale per Xbox One e PlayStation 4 dal 13 Ottobre in America e dal 16 Ottobre nel resto del mondo. […] Continua