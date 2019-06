Tom Clancy’s The Division 2 – Recensione

Dopo più di cento ore di gioco siamo lieti di portarvi la nostra recensione di The Division 2, il secondo capitolo, come dice il nome, del tanto criticato, quanto amato, The Division.

Sviluppato con motore grafico Snow Drop da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft, The Division 2 è un action RPG e sparatutto in prima persona distribuito per Windows PC, Playstation 4 ed X Box One, pensato ed ideato per il gioco multiplayer e co-op.

Indice:

Che cosè?

The Division 2 è ambientato a Washington D.C. mesi dopo gli eventi avvenuti nel primo capitolo, in un mondo post apocalittico nel quale dovrete liberare la capital USA, da varie fazioni nemiche che infestano la città, con un gruppo di massimo 4 persone, sia con gli amici che in matchmaking.

La modalità campagna, esclusivamente PvE, vedrà voi e la vostra squadra scontrarvi con le varie fazioni con lo scopo di liberare i quartieri della città con varie tipologie di missioni, sia primarie, utili per procedere con la storia, sia secondarie, come la liberazione di ostaggi o avamposti nemici, utili per aumentare il vostro livello di equipaggiamento e prepararvi al megio per la prossima missione.

Procedendo nella campagna sbloccherete le “Zone Nere”, aree di gioco contaminate, nelle quali sarà attivato il PvP, oltre il normale PvE delle altre zone di gioco, dove ci saranno maggiori difficoltà date dal più alto livello dei soldati controllati dalla IA e dalla presenza di altri player, che di certo non vi renderanno la vita semplice.

Meccaniche di gioco

I comandi di gioco sono molto semplici ed intuitivi, l’input lag dei comandi, su console, è stato notevolmente ridotto, rispetto al suo predecessore, per una maggior immediatezza nello svolgere azioni come scattare o mettersi al riparo.

Graficamente molto buono, anche se, rispetto al suo predecessore è stata solo lievemente migliorata. I modelli delle armi e dei vari pezzi di equipaggiamento sono tanti e modellati con attenzione per i dettagli. L’ambiente di gioco ed i principali punti d’interesse hanno un buon impatto visivo, di contro andando in giro per la mappa si possono riscontrare molti bug grafici come oggetti sospesi nel vuoto, o texture che si caricano a fatica. Nel complesso il colpo d’occhio di una Washington DC post apocalittica offre ottimi panorami.

Il comparto audio è immersivo e l’audio direzionale è ottimo. Purtroppo come per la grafica, a volte ha dei difetti non di poco conto, come il suono dei vostri colpi dell’arma che sparisce per brevi periodi oppure i suoni di spari, vostri o dei nemici, che entrano un loop, non breve, anche dopo che il conflitto è finito, portandovi dietro così un suono molto fastidioso, che sparirà magicamente dopo un bel po di tempo.

Il gameplay è molto divertente e godibile sopratutto se giocato con gli amici. La parte più noiosa e ripetitiva, cercare armi ed equipaggiamenti migliori, è resa più digeribile dalle molteplici modalità con le quali potrete potenziare il vostro personaggio, come la Zona Nera, nella quale si trovano le migliori ricompense, dopo il recente aggiornamento, rigiocando le missioni a difficoltà maggiori, oppure esplorando liberamente la mappa.

Conclusione

La campagna dura una quarantina di ore, a cui dovrete aggiungere le missioni secondarie e le attività randomiche che appariranno durante l’esplorazione della città.

The Division 2, come detto in precedenza, ha qualche bug grafico ed audio, ma la cosa peggiore che potrebbe capitarvi succede durante le missioni principali, ed è un nemico incastrato dentro qualche struttura, rendendolo così, impossibile da far fuori impedendovi di concludere la missione in corso, costringendovi a doverla riavviare.

Se vi piace il genere o avete giocato al precedente capitolo, non potete non giocarci.

La recensione di The Division 2 si basa su esperienza e sensazioni personali scaturite durante la prova prodotto.