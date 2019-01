The LEGO Movie 2 – videogame: Il trailer ufficiale

Warner Bros. Interactive Entertainment svela oggi il primo Trailer Ufficiale per The LEGO Movie 2 Videogame, dando ai fan un assaggio delle avventure di Emmet, Lucy e dei loro amici nel viaggio attraverso mondi inesplorati e incontri con tante misteriose creature. Preparatevi ad unirvi ad oltre 100 nuovi personaggi, tra cui gli amatissimi Batman, il Presidente Business, Benny, il Generale Sconquasso e tanti altri a partire dal 1 marzo, quando il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre per Nintendo Switch arriverà il 29 marzo.

The LEGO Movie 2 Videogame è basato sugli eventi di The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, degli invasori alieni hanno raso al suolo Bricksburg! Ora saranno proprio Emmet, Lucy e un’armata di eroici personaggi a dover oltrepassare i confini del proprio mondo per salvare i loro compagni dai bizzarri abitanti del Sistema Sorellare.