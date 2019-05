MSI svela i nuovi gaming notebook dalla potenza straordinaria

Nvidia, regala a tutti il codice beta per il download da Uplay di Rainbow Six Siege. Non lasciatevi perdere questo giveaway di Nvidia. Ecco le istruzioni:

Andare sulla pagina https://contests.nvidia.com/en-us/rainbow-six-siege-giveaway

Cliccare su Get your code

Inserire la data di nascita MM=Mese DD=Giorno AA=Anno

Spuntare il quadrato di I agree to the Terms & Conditions

Compilare i campi Nome(FIRST NAME), Cognome(LAST NAME), Email e cliccare su Redeem

All’arrivo della mail andare su http://rainbow6.ubi.com/siege/it-IT/beta/index.aspx

Cliccare su Riscatta il codice di accesso

Inserire la data di nascita

Selezionare la piattaforma di interesse

Inserire il codice inviato via mail

Avrai diritto di accedere alla closed Beta il gioco 24/09/2015. […] Continua