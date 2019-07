DAEMON X MACHINA ha una data di uscita

Coloro che hanno sempre sognato di possedere una tuta robotizzata dovrebbero dare un’occhiata a DAEMON X MACHINA Orbital Limited Edition – un’edizione limitata di DAEMON X MACHINA per Nintendo Switch in esclusiva per Europa e Australia. Oltre alla scheda del gioco, DAEMON X MACHINA Orbital Limited Edition contiene una statuetta di 18 cm dell’Arsenal, un Artbook di 100 pagine, uno SteelBook e una confezione in stile hangar con compartimento in cui la statuetta dell’Arsenal può essere esposta.

Scopri un mondo di distruttiva frenesia metallica in DAEMON X MACHINA, uno sparatutto d’azione in lancio su Nintendo Switch il 13 Settembre. I giocatori devono scendere sul campo di battaglia in tute meccanizzate mortali note come Arsenal per difendere il pianeta da robot corrotti controllati da un’intelligenza artificiale. All’interno del DAEMON X MACHINA – Trailer E3 2019 uno sguardo all’ambientazione post-apocalittica del gioco e al gameplay ricco di azione che ci attende.

DAEMON X MACHINA Orbital Limited Edition, che contiene oggetti esclusivi tra cui una statuetta di 18 cm dell’Arsenal e un Artbook di 100 pagine, sarà disponibile in numero limitato sia in Europa che in Australia. DAEMON X MACHINA in lancio per Nintendo Switch il 13 Settembre è ora disponibile per il preordine digitale.