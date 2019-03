Yoshi’s Crafted World disponibile su Nintendo Switch

Un mondo di lana dalla grafica insuperabile attende i fan di Yoshi il 26 giugno 2015, quando l’ultimo titolo della serie platform di Yoshi, Yoshi’s Woolly World, uscirà in esclusiva per Wii U. Con una grafica “lanosa” così accurata da sembrare fatta a mano, preparati a salpare verso l’Isola Gomitolo e scoprire – al tuo ritmo – oltre 50 livelli meravigliosamente “lavorati a maglia” pieni di sorprese e oggetti nascosti.

Tanto tempo fa nell’Isola Gomitolo, un paradiso al centro dell’Oceano Filato, vivevano in pace diversi tipi di Yoshi… finché, all’improvviso, non furono rapiti e trasformati in gomitoli di lana dal perfido Kamek. Yoshi, scampato dall’attacco a sorpresa del famigerato malvivente, dovrà partire per un’avventura ambientata in Mondi con magnifici paesaggi, da rigogliosi prati in lana a soffici vette montane. E, alla fine, Yoshi potrebbe trovare un avversario ancora più malvagio dietro a questo piano diabolico…

Durante il suo viaggio avventuroso, Yoshi dovrà eseguire schianti a terra, salti svolazzanti e inghiottire i nemici lanosi, che potrà trasformare in gomitoli di lana – grandi e piccoli – da lanciare contro gli ostacoli e gli altri nemici che troverà sulla sua strada. E, come da tradizione nelle serie platform di Yoshi, in alcuni livelli Yoshi può anche trasformarsi; quindi non stupirti se incontrerai un idrodinamico Yoshi sirena, un esplosivo Yoshi aeroplano o perfino uno Yoshi moto dall’incredibile velocità.

Nonostante le avventure di Yoshi siano ricche d’azione, non c’è limite di tempo per finire i livelli, e se uno si rivela particolarmente difficile puoi passare alla modalità relax in qualsiasi momento, e giocare nei panni di Yoshi alato. Grazie all’abilità di volo, per Yoshi sarà un po’ più facile gestire l’azione! Inoltre, dato che due Yoshi sono meglio di uno, la funzionalità cooperativa permette a uno dei tuoi amici di unirsi al divertimento come un secondo Yoshi e giocare l’intera avventura insieme a te.

Fai molta attenzione a non perderti i fantastici oggetti nascosti in Yoshi’s Woolly World, come i cuori per ripristinare la vita di Yoshi, le toppe timbro per sbloccare timbri per il Miiverse e i fiori ridenti per aumentare le possibilità di sbloccare un gioco bonus. Ricordati di raccogliere più perline possibili, perché possono essere salvate tra un livello e l’altro per acquistare le spille del potere che, quando attivate, permetteranno a Yoshi di effettuare schianti a terra potenziati o di giocare insieme a Poochy, il suo cucciolo di lana. Nel frattempo, per una completa immersione nell’ovatta, datti da fare per scovare le lane magiche, trovandole tutte e cinque in ogni livello, e guarda uno degli oltre 50 diversi tipi di Yoshi prendere vita davanti ai tuoi occhi! E, soprattutto, potrai visitare la casetta degli Yoshi sull’Isola Gomitolo e scegliere di giocare nei panni di uno tra questi diversi Yoshi durante le tue avventure.

Scopri un incantevole mondo di lana lavorato a mano il 26 giugno, quando Yoshi’s Woolly World uscirà per Wii U nei negozi e sul Nintendo eShop. Come contorno a questa avventura lavorata a maglia, lo stesso giorno uscirà anche l’amiibo di Yoshi di lana, in tessuto lavorato a maglia disponibile nei colori verde, rosa e azzurro. Toccando il Wii U GamePad con l’amiibo di Yoshi di lana potrai giocare da solo con il Doppio Yoshi, ovvero due Yoshi sullo schermo. Dal lancio sarà anche disponibile un bundle con una copia del gioco e un amiibo di Yoshi di lana verde.

