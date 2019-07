Yooka-Laylee and the Impossible Lair scopriamo nuovi segreti ed enigmi

Team17, partner creativo e sviluppatore di videogiochi premium indipendenti in collaborazione con lo sviluppatore indipendente Playtonic Games sono entusiasti di rilasciare un nuovo trailer per l’imminente Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

In Yooka-Laylee and the Impossible Lair, i giocatori devono salvare i membri del Royal Beettalion della Regina Phoebee dalla Capitale B in una missione per affrontare la sua sfida più sgradevole: l’Impossible Lair. I giocatori esploreranno un affascinante mondo in 3D per scoprire 20 diversi livelli 2.5D, ognuno con un membro del Royal Beettalion per il salvataggio.

Tuttavia, c’è di più! Mentre il colorato duo attraversa l’oltretomba, Yooka e Laylee scopriranno nuovi segreti ed enigmi che possono trasformare dinamicamente ogni livello, portando il numero totale di livelli a 40! Accendi qualche cambiamento collegando l’elettricità, inondando i capitoli con acqua corrente o letteralmente capovolgendoli per sfide radicalmente modificate.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair sarà disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC nel Q4 2019.