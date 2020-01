Xbox Series X: Phil Spencer mette altra carne al fuoco

Dopo l’introduzione a Xbox Series X durante i Game Awards 2019 e l’hype creato parlando dell’importanza che avrà l’E3 2020 per la casa di Redmond, Phil Spencer (vicepresidente esecutivo della divisione gaming di Microsoft) ha recentemente dichiarato in un’intervista per GameSpot: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire la console più potente possibile, e penso che ci siamo riusciti. Ci piace essere i leader in termini di potenza e di prestazioni, e credo che con Xbox Series X continueremo ad esserlo“. Parole che rispolverano un’ascia di guerra mai seppellita completamente, che danno il via alla solita sana competizione tra Microsoft e Sony in vista del 2020. Inoltre siamo già a conoscenza di 2 giochi che usciranno per la console next-gen di Microsoft: Hellblade 2: Senua’s Saga e Halo Infinite, niente male come inizio.

Penso che la precedente generazione di Xbox sia stata danneggiata dalla cattiva comunicazione che Microsoft ha adottato alla sua uscita.

Questa generazione sarà invece coperta dalla comunicazione diretta del reparto Xbox, seguando in prima linea tutti i comunicati che andranno ad essere lanciati. Questa dimostrazione di alta visibilità lo dimostra il video che può essere visionato di seguito sull’introduzione della nuova console Xbox Series X.