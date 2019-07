Vodafone Italia e Hatch lanciano il cloud gaming mobile per la rete 5G

Vodafone Italia e Hatch lanciano la prima piattaforma di cloud gaming mobile pensata per la rete 5G. Una partnership esclusiva che, grazie alla bassissima latenza e grande capacità di trasferimento dati della Giga Network 5G di Vodafone, offre ai gamers italiani un’esperienza di gioco davvero rivoluzionaria.

A partire da oggi, solo per i clienti Vodafone con dispositivi Android sarà possibile giocare gratuitamente per tre mesi agli oltre 100 giochi mobile inclusi nel catalogo Hatch. Successivamente, il servizio sarà disponibile al prezzo esclusivo di 6,99 euro al mese.

Con la nuova Giga Network 5G di Vodafone, che offre le massime performance di connessione, i gamers con smartphone 5G potranno così accedere ovunque e in qualsiasi momento ad Hatch e giocare ai propri videogame preferiti in tempo reale, senza tempi di attesa per download o aggiornamenti. Tutto questo è possibile grazie alle sue caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, come il “Real Time”, che permette di interagire in tempo reale con applicazioni, soluzioni e dispositivi; la “Giga Speed”, che garantisce una velocità senza precedenti per navigare, scaricare e condividere contenuti multimediali; “Everything Connected”, che connette tutti i dispositivi tra loro, sempre con la migliore performance di rete; la “Power Voice”, per chiamare, e navigare contemporaneamente, con chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi; l’ “Agile Network”, che assicura il massimo della stabilità per i servizi di cui si ha bisogno, anche in movimento e nei luoghi più affollati, e una rete che si auto-configura in tempo reale per le esigenze dei clienti; e il Secure Control, che mantiene al sicuro dati e navigazione da ogni minaccia informatica.

Hatch è inoltre disponibile anche per gli utenti 4G: anch’essi potranno accedere alla ricca offerta di giochi e feature offerti dal servizio, godendo di tutta la qualità della rete Vodafone.

Moltissimi i giochi disponibili già al lancio, tra cui Angry Birds, Monument Valley, Crashlands e tanti altri, oltre ad Arkanoid Rising, disponibile esclusivamente su Hatch.

Inoltre, la piattaforma Hatch permette di connettersi con i propri amici, seguire classifiche live, partecipare a tornei e trasformare la propria smart TV Android in una vera e propria console utilizzando lo smartphone come controller.

Puoi provare il servizio cliccando su questo link: https://playhatch.com/it/