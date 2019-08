Vivi la vita di campagna con Farmer’s Dynasty

Bigben e Toplitz Productions sono liete di svelare un nuovo gameplay trailer di Farmer’s Dynasty: vivi la vera vita di campagna in spazi aperti e impegnati nelle tante attività di una fattoria. Dopo un primo impatto più che positivo dato dagli utenti Steam che hanno partecipato all’Early Access, il gioco sarà disponibile dal 7 novembre 2019 per Xbox One, PlayStation4 e più avanti per Nintendo Switch.

Hai sognato per anni di vivere in campagna? Ora puoi con Farmer’s Dynasty: torna alla natura e diventa un fattore.

Parti con semplici strumenti e cresci insieme alla tua fattoria grazie ad un gameplay profondo: costruisci, ripara e raccogli i frutti del tuo lavoro. Migliora il tuo raccolto acquistando nuovi mezzi e strutture come silos e serre, così da diventare il migliore del villaggio.

L’importanza della vita sociale è una delle parti fondamentali del gioco. Alla fine di una lunga giornata di lavoro, prendi parte agli eventi del villaggio per rilassarti e sviluppare amicizie. Incontra i tuoi vicini e passa del tempo con loro, queste interazioni potrebbero portare a relazioni romantiche e alla creazione di una vera e propria famiglia.

Vivi la vita di un fattore: costruisci la tua fattoria, fatti una famiglia e coltiva i tuoi campi.

Gioca un’unica commistione di farm simulator, life simulator e gestione manageriale.

Costruisci, ripara ed espandi la tua fattoria.

Goditi la libertà di poter andare dove vuoi grazie all’open world del gioco.

Aiuta i tuoi vicini in differenti mansioni ed ottieni punti social.

Una simulazione realistica: impara ad usare le differenti macchine presenti in una fattoria e gestisci la semina per ottimizzare il raccolto.

Farmer’s Dynasty sarà disponibile dal 7 novembre 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e più Avanti per Nintendo Switch.