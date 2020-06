Ubisoft trama il ritorno di un videogame basato su Scott Pilgrim?

Non è certo la prima volta che sui social trapelino indizi o teorie su prossimi lavori di grandi publisher del settore videoludico, e questa potrebbe essere una di quelle occasioni tipo.

Scott Pilgrim vs. the World presenta una storia dinamica che non annoia mai, lo stile dell’autore Bryan Lee O’Malley oltre che nei comics riesce a trapelare come per magia anche nel film indipendente uscito nel 2010, inoltre durante le faccende del bassista da strapazzo le influenze nerd/geek aumentano esponenzialmente dando pan per focaccia all’utenza. Durante lo stesso anno d’uscita del film fu pubblicato un beat ‘em up dallo stile retró dedito all’opera Scott Pilgrim grazie a Ubisoft Montreal.

Proprio qualche giorno fa è stato trasmesso su Twitch un Watch Party per festeggiare il decennale del film basato sull’omonimo fumetto Scott Pilgrim vs. the World a cui ha preso parte anche il fumettista canadese autore della graphic novel, che ha subito chiesto ad Ubisoft un nuovo videogame basato Scott Pilgrim. Il publisher francese ha risposto con una faccina pensierosa allo stesso tempo incerta. Emoji che potrebbe essere interpretata come un no secco o come una sorta di riedizione di Scott Pilgrim vs. the World The Game (magari su next-gen).

A voi piacerebbe un nuovo videogame su Scott Pilgrim, avete giocato il titolo uscito nel 2010 su PS3 e Xbox 360? Fatecelo sapere nei commenti.