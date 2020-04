Ubisoft regala Assassin’s Creed II su Uplay PC

Ubisoft ha svelato l’elenco completo dei brani che saranno presenti in Just Dance 2016, il nuovo episodio del gioco di ballo più venduto di sempre*. Quest’anno il gioco include più di 40 brani, tra i maggiori successi delle classifiche, vari classici e alcune canzoni più originali, come “Teacher” di Nick Jonas, “Fancy” di Iggy Azalea con Charli XCX, “Lights” di Ellie Goulding e “No Control” degli One Direction.

“Ogni anno vogliamo offrire ai nostri fan e alle loro famiglie una tracklist sempre più coinvolgente e una serie di caratteristiche ancora più interattive, e con Just Dance 2016 abbiamo ottenuto entrambi i risultati”, ha dichiarato Geoffroy Sardin, Vicepresidente vendite e marketing di Ubisoft EMEA. “Ora che i giocatori di nuova generazione possono utilizzare i loro smartphone per giocare, grazie all’applicazione Just Dance Controller, sempre più utenti potranno divertirsi ballando al ritmo dei brani dei propri artisti preferiti”.

Just Dance 2016 sarà disponibile per tutte le piattaforme dotate di sensori di movimento, tra cui Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 e PlayStation 3, dal 22 ottobre 2015 nei territori EMEA. Grazie all’applicazione Just Dance Controller, già disponibile per i dispositivi Apple e Android** e presto anche per quelli Windows Phone, i possessori di console di nuova generazione potranno usare il proprio smartphone per giocare, senza bisogno di telecamere o altre periferiche. […] Continua