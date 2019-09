Ubisoft al Milan Games Week poterà tre incredibili anteprime

Mancano ormai pochi giorni all’apertura delle porte di Milan Games Week powered by TIM, nona edizione della fiera che riunisce migliaia di appassionati di videogiochi.

Ubisoft animerà la manifestazione con tre incredibili anteprime: Watch Dogs Legion, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020.

Il lancio di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è alle porte e per l’occasione Ubisoft sarà presente presso lo stand Xbox con 20 postazioni di gioco e una serie di attività che faranno vivere in prima persona ai visitatori di Milan Games Week powered by TIM le avventure di Nomad e del team Ghost sull’isola di Auroa. Nelle giornate di venerdì 27 e domenica 29 settembre dalle ore 15 alle ore 17 e sabato 28 settembre dalle ore 11 alle ore 13, i visitatori dello stand Microsoft potranno inoltre giocare con il team di Ubisoft Milan, che ha partecipato allo sviluppo di questo avvincente shooter militare.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint è ambientato in un misterioso e ostile open world che può essere giocato interamente in single player o in co-op fino a quattro giocatori. Ferito, senza supporto e braccato da ex-Ghost, il giocatore si ritroverà a combattere sperduto su Auroa. La scelta del giusto alleato e della migliore strategia possibile avrà un ruolo chiave per abbattere il nemico più duro mai affrontato. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile dal 4 ottobre per PlayStation 4, Windows PC, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Watch Dogs Legion porta un pezzo di Londra in Milan Games Week powered by TIM. I visitatori della manifestazione potranno assistere a una demo del gioco presso lo stand PlayStation e immedesimarsi in uno dei tantissimi personaggi che animeranno il terzo capitolo della serie. Watch Dogs Legion porta con sé un’innovativa esperienza di gioco mai vista prima: ogni singolo personaggio nell’open world è reclutabile nella Resistenza e ognuno di essi ha un passato, una personalità e un set di abilità che aiuteranno il giocatore a liberare Londra dall’oppressione. Watch Dogs Legion sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2020 per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Just Dance festeggia il suo 10° anniversario a Milan Games Week powered by TIM con Just Dance 2020 e un palco totalmente dedicato al gioco presso lo stand Nintendo. Con più di 120 milioni di giocatori in tutto il mondo e oltre 67 milioni di unità vendute, il brand Just Dance è un vero e proprio fenomeno dell’intrattenimento mondiale ed è pronto a festeggiare il suo primo decennio con oltre 40 nuovi brani e tantissime modalità di gioco. Just Dance 2020 sarà disponibile dal 5 novembre 2019 per Nintendo Switch, Nintendo Wii, PlayStation 4 Pro, Playstation 4, e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà protagonista della nuova adidas esports arena di Milan Games Week powered by TIM con un imperdibile showdown tra gli italiani MKERS e gli spagnoli x6tence. Tutti i visitatori dell’arena potranno vivere la tensione di questa classica sfida tra Italia e Spagna che anima da decenni moltissimi sport, dal calcio alla pallacanestro. A difendere i colori nostrani sarà il team MKERS, campioni italiani per 4 volte consecutive. In Europa ha militato nella Challenger League per diverse stagioni e tre giocatori della squadra hanno assaporato in più momenti l’ebrezza della Pro League, il massimo campionato mondiale di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. A sfidare la migliore squadra italiana sono i x6tence, uno dei migliori team spagnoli. Da diverso tempo occupano in pianta stabile le prime tre posizioni del campionato spagnolo ufficiale. WeskeR è la loro punta di diamante, con alle spalle ben cinque stagioni in Pro League e una in Challenger League. Il match tra MKERS e x6tence avverrà durante il PG Nationals Intel Showdown di PG Esports nella giornata di venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 14:30. Sarà inoltre possibile seguire lo showdown in diretta sul canale di Twitch di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a questo indirizzo: www.twitch.tv/rainbow6it.