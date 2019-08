Two Point Hospital, gli alieni sono arrivati in ospedale

Sega Europe Ltd. e Two Point Studios sono liete di annunciare che la nuova espansione di Two Point Hospital, “Incontri ravvicinati”, sarà disponibile su Steam dal 29 agosto 2019 al prezzo di 8,99 €, ed è possibile già pre-acquistarla sfruttando uno sconto del 10% per early adopter valido fino al 2 settembre 2019. I giocatori potranno anche acquistare il “Pacchetto vintage” dal 29 agosto, al prezzo di 3,99 €, che include 27 nuovi oggetti di gioco.

Guarda subito l’ultimo notiziario con Harrison Wolff che racconta di attività (ancora più) inusuali e sospette nella Contea di Two Point:

In Two Point Hospital – Incontri ravvicinati, dovrai affrontare una nuova serie di sfide amministrative e dimostrare ancora una volta la tua capacità di costruire, curare e migliorare in ogni aspetto per raggiungere l’olimpo dei migliori direttori di strutture sanitarie. Questa volta ad aiutare, o a complicare ancora di più le cose, ci sono diversi tipi di specie aliene… In Incontri ravvicinati troverai tre nuovi insoliti ospedali in tre ambientazioni diverse, 34 nuove malattie (di cui 11 visibili), tre nuove sale per le cure, così come nuove sfide, caratteristiche e, ovviamente, potrai vedere gli alieni. In ogni caso, ricordati di farci il favore di controllare che le tue mucche stiano bene.

A sud della Contea di Two Point sono stati avvistati diversi atterraggi alieni, ma purtroppo non c’è nessuna prova reale di UFO che possano confermare questa notizia. In ogni caso, i cittadini della contea hanno cominciato a soffrire di particolari malattie, come la sfrantascienza, l’elevata inadattabilità e l’aller-g. Il governo di Two Point sta provando a coprire queste epidemie improvvise costruendo una base segreta per curare la popolazione affetta da queste malattie. I cittadini, tuttavia, stanno iniziando a sparire misteriosamente… che si tratti di rapimenti alieni? Per garantire che il sistema sanitario della Contea di Two Point sopravviva a questi curiosi incidenti, dovrai completare alcuni obiettivi speciali prima di precipitarti verso Chasm 24, una misteriosa struttura sotterranea top-secret situata in una posizione sconosciuta… dove avrai bisogno di tanta fortuna!