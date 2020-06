Tutti compatti per il movimento Black Lives Matter anche i videogames

Sappiamo tutti cos’è successo in America in questi giorni ed il trambusto che si è generato immediatamente dopo tra manifestazioni e proteste. Moltissima solidarietà ,da tutto il mondo stanno dando manforte al movimento Black Lives Matter e il mondo videoludico non è da meno. Numerosi eventi , come ad esempio la conferenza di Sony sulla PS5, sono state rinviate come segno di protesta ,ma anche come segno di unità e di vicinanza nei confronti del movimento.

EA ha pubblicato un lungo messaggio indirizzato dal CEO Andrew Wilson ai dipendenti della Compagnia. Con quest’ultimo è stata annunciata una donazione da 1 milione di dollari a sostegno di molteplici realtà, tra cui Equal Justice Initiative e NAACP. EA, inoltre, raddoppierà ogni donazione effettuata dai propri dipendenti nel corso del mese di giugno attraverso un’iniziativa dedicata

Ubisoft ha donato 100.000 dollari a NAACP e Black Lives Matter, incentivando chi si trova nelle condizioni per farlo ad offrire un proprio contributo

Square Enix ha scelto di donare 250.000 dollari a supporto delle organizzazioni legate al movimento Black Lives Matter e ad altri enti benefici

L’EVO ha donato 7.500 dollari al NAACP ed altrettanti a Lake Street Minneapolis

Devolver Digital ed i suoi dipendenti hanno donato 65.000 dollari a supporto del Black Lives Matter, invitando altri attori a fare lo stesso

Humble Bundle ha annunciato un programma da 1 milione di dollari per supportare la pubblicazione di giochi creati da sviluppatori della comunità afroamericana

Ready at Dawn, autrice di The Order: 1886, ha effettuato una donazione a Black Lives Matter ed Equal Justice Initiative, pubblicando il seguente messaggio: “Creiamo eroi nei nostri videogiochi. Ma nella realtà gli eroi non indossano mantelli. Gli eroi sono persone comuni che si battono per la giustizia e l’uguaglianza. Gli eroi fanno ciò che è giusto, per tutti. Il nostro pensiero va a coloro che vivono l’orribile realtà dell’ingiustizia”

Games Done Quick ha annunciato un supporto di 2.500 dollari ad un’ONG, mentre tutti i proventi delle sottoscrizioni Twitch di giugno al NAACP

Itch.io ha annunciato un bundle i cui proventi saranno donati al NAACP

Come potete vedere le iniziative e le donazioni , per quanto riguarda l’universo Videoludico sono parecchie e cospicue, noi rimarremo sempre aggiornati per portarvi sempre nuovi aggiornamenti ,ma nel frattempo voi cosa ne pensate?