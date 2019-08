Tutte le date di uscita della versione di Yakuza Remastered Collection

Kiryu è tornato, e non è mai stato così in forma. Appena annunciato durante la gamescom 2019, Yakuza Remastered Collection, include Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5, arriva su PlayStation 4 a partire da Yakuza 3 – disponibile da ora in formato digitale tramite l’acquisto della collection sul PlayStation Store.

Yakuza 4 sarà disponibile il 29 ottobre 2019 e Yakuza 5 l’11 febbraio 2020. Questi due giochi si sbloccheranno automaticamente in queste date per tutti coloro che acquisteranno l’edizione digitale della Yakuza Remastered Collection.

Una versione fisica in edizione limitata della Yakuza Remastered Collection: Day One Edition, sarà disponibile l’11 febbraio 2019. Effettua il pre-order dell’edizione fisica qui: https://yakuza.sega.com/remastered.

Cosa è cambiato nella Yakuza Remastered Collection?

La Yakuza Remastered Collection è tutt’altro che un semplice porting. Oltre agli aggiornamenti grafici e prestazionali (720p> 1080p a 30> 60fps), tutti e tre i giochi hanno subito un rigoroso processo di re-localizzazione. Gli script inglesi per ogni gioco sono stati rivisti, revisionati e persino riscritti, in alcuni casi, e il contenuto precedentemente tagliato dalle versioni occidentali di Yakuza 3, 4 e 5 è stato aggiunto di nuovo in Yakuza Remastered Collection.

In Yakuza 3, questo significa che Mahjong, Shogi, Massage Parlour e i minigiochi di cabaret sempre più popolari, nonché una raccolta di substories tagliate dalla versione originale, sono ora disponibili in Occidente per la prima volta!

Sono state aggiunte diverse modifiche alla qualità della vita per ogni versione della raccolta, tra cui un Substory tracker sulla mappa e la possibilità di alternare i testi scritti in inglese e giapponese durante il Karaoke.

Informazioni sulla Yakuza Remastered Collection:

Una versione fisica in edizione limitata intitolata Yakuza Remastered Collection: Day One Edition, sarà disponibile l’11 febbraio 2020 e conterrà Yakuza 3, Yakuza 4 & Yakuza 5 in due dischi all’interno di un box rosso da collezione marchiato con il tatuaggio iconico di Kiryu. Yakuza 5, grazie a questa release, sarà disponibile per la prima volta in formato fisico in Occidente, quindi la collection include anche una case di Yakuza 5 per PS3; dopo cinque anni dalla release originale, i collezionisti potranno finalmente completare la propria collezione! La collection fisica sarà disponibile solo in edizione limitata, quindi effettua subito il pre-order!

Caratteristiche principali della Yakuza Remastered Collection:

Completa il viaggio del Dragone: LaYakuza Remastered Collection porta i capitoli finali della storia di Kiryu su PlayStation 4. Da Yakuza 0a Yakuza 6: The Song of Life, i giocatori possono ora immergersi nella storia completa del Dragone di Dojima, su un’unica piattaforma.

LaYakuza Remastered Collection porta i capitoli finali della storia di Kiryu su PlayStation 4. Da Yakuza 0a Yakuza 6: The Song of Life, i giocatori possono ora immergersi nella storia completa del Dragone di Dojima, su un’unica piattaforma. Rimasterizzato e rinnovato: i tre giochi nella raccolta hanno ricevuto un impressionante aggiornamento grafico e in termini di performance, passando da una risoluzione a 720p a quella di 1080p con un frame rate da 30fps a 60fps, e sono stati tutti sottoposti a un nuovo processo di adattamento. Contenuti tagliati dalla versione occidentale sono stati aggiunti nella versione rimasterizzata e l’intero script inglese è stato revisionato, corretto e parzialmente riscritto per una maggiore accuratezza rispetto alla versione originale giapponese.

TITOLO:

The Yakuza Remastered Collection

PIATTAFORMA:

PS4

DATA D’USCITA:

PSN Digital Collection – 20 agosto, 2019

Yakuza 3 – Sbloccabile dal 20 agosto, 2019

Yakuza 4 – Sbloccabile dal 29 ottobre, 2019

Yakuza 5 – Sbloccabile dall’11 febbraio, 2020

Bundle fisico – Disponibile dall’11 febbraio, 2020