TT Isle of Man disponibile ora su Nintendo Switch

Bigben e Kylotonn sono liete di annunciare che TT Isle of Man, gioco ufficiale del leggendario Tourist Trophy (TT) Isle of Man, è ora disponibile per Nintendo Switch. La release coinciderà con l’edizione 2019 della corsa, prevista per il 25 maggio.

La divertente reazione dei veri centauri che partecipano alla corsa mentre provano il gioco:

TT Isle of Man permette di vivere le reali sensazioni di una corsa tanto importante per la prima volta su Nintendo Switch.

I contenuti e le funzionalità saranno gli stessi delle versioni PlayStation 4, Xbox One, e PC.

TT Isle of Man: