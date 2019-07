Truck Driver scopriamo insieme le missioni in questo nuovo video

I giocatori possono ora guardare il secondo episodio della miniserie di Truck Driver, creata da SOEDESCO. Questo video fornisce uno sguardo più da vicino sui diversi Incarichi e Missioni che i giocatori possono svolgere per costruire la propria carriera come camionisti. Nel primo episodio, i giocatori avevano incontrato diversi personaggi di Truck Driver. Il terzo e ultimo episodio, incentrato sulla Personalizzazione, sarà rilasciato la prossima settimana.

Lavora con Sven il taglialegna

Questo video spiega in cosa consiste una missione di Truck Driver, mostrando il primo incarico che i giocatori devono completare per Sven il taglialegna. Per iniziare, i giocatori devono agganciare un rimorchio carico di cippato al proprio camion. Sven fornirà le coordinate da inserire nel navigatore. Il cippato deve essere consegnato alla centrale elettrica. Lungo il tragitto, bisognerà prestare attenzione a diversi dettagli. Per evitare problemi, è importante avere sempre il serbatoio pieno, riposarsi a sufficienza e rispettare le regole stradali. Una volta che i giocatori saranno arrivati alla giusta destinazione, potranno parcheggiare il proprio camion e consegnare il carico. La missione sarà così completata. Ciò permette ai giocatori di ottenere denaro, esperienza e fiducia da parte di Sven.