Trucchi e Codici cheat per GTA Vice City (Xbox e Xbox 360)

Come si abilitano i trucchi o cheat di GTA Vice City su Xbox? In questa pagina, dedicata ai trucchi di GTA Vice City, imparerai come ottenere denaro illimitato, armi illimitate, salute illimitata e altro in GTA Vice City per Xbox e Xbox 360.

Come forse saprai, GTA Vice City era prontamente disponibile sulla console Xbox originale di Microsoft, ma puoi comunque giocare a Grand Theft Auto Vice City su Xbox 360. Scopri tutti i trucchi di GTA Vice City per Xbox e Xbox 360 di seguito:

Trucchi per Grand Theft Auto: Vice City Tasti Traffico aggressivo Nero, B, R, Bianco, Sinistra, R, L, Nero, Bianco. Cambia ruote R, A, Y, Destra, Nero, X, Su, Giù, X. Suicidarsi Destra, bianca, giù, R, sinistra, sinistra, R, L, bianca, L. Pazzi pedoni Giù, Sinistra, Su, Sinistra, A, Nero, R, Bianco, L. Esplodi tutte le auto Nero, Bianco, R, L, Bianco, Nero, X, Y, B, Y, Bianco, L. Auto più veloci R, Nero, L, L, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su. gameplay più veloce B, B, L, X, L, X, X, X, L, Y, B, Y. Auto galleggianti Destra, Nero, B, R, Bianco, X, R, Nero. Tempo nebbioso Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, A. Seguito da donne B, A, L, L, Nero, A, A, B, Y. Ottieni l’armatura R, Nero, L, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su. Ottieni salute R, Nero, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su. Ottieni le armi n. 1 R, Nero, L, Nero, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su. Ottieni armi # 2 R, Nero, L, Nero, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra. Ottieni armi # 3 R, Nero, L, Nero, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù. Migliora la gestione delle auto Y, R, R, Sinistra, R, L, Nero, L. Auto invisibili Y, L, Y, Nero, X, L, L. Assomiglia a Candy Suxxx B, Nero, Giù, R, Sinistra, Destra, R, L, A, Bianco Assomiglia a Hilary King R, B, Nero, L, Destra, R, L, A, Nero Assomigli a Ken Rosenberg Destra, L, Su, Bianco, L, Destra, R, L, A, R Assomigli a Lance Vance B, Bianco, Sinistra, A, R, L, A, L Assomiglia a Love Fist 1 Giù, L, Giù, Bianco, Sinistra, A, R, L, A, A Assomiglia a Love Fist 2 R, Bianco, Nero, L, Destro, Nero, Sinistro, A, X, L Sembri Mercedes Nero, L, Su, L, Destra, R, Destra, Su, B, Y Assomiglia a Phil Cassady Destra, R, Su, Nero, L, Destra, R, L, Destra, B Assomiglia a Ricardo Diaz L, Bianco, R, Nero, Giù, L, Nero, Bianco Assomiglia a Sonny Forelli B, L, B, Bianco, Sinistra, A, R, L, A, A Bassa gravità Destra, Nero, B, R, Bianco, Giù, L, R. Livello inferiore desiderato R, R, B, Nero, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù. Media Level Meter Nero, B, Su, L, Destra, R, Destra, Su, X, Y. Tempo normale Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Giù. Tempo nuvoloso Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, X. I pedoni ti odiano Giù, Su, Su, Su, A, Nero, R, Bianco, Bianco. I pedoni hanno le armi Nero, R, A, Y, A, Y, Su, Giù. Tempo piovoso Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, B. Aumenta il livello desiderato R, R, B, Nero, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra. Vestito rosso Destra, Destra, Sinistra, Su, L, Bianco, Sinistra, Su, Giù, Destra robocop B, L, Giù, Bianco, Sinistra, A, R, L, Destra, A. Gioco più lento Y, Su, Destra, Giù, X, Nero, R. Genera un Bloodring Banger Su, Destra, Destra, L, Destra, Su, X, Bianco. Genera un’auto da corsa Bloodring Banger Giù, R, B, Bianco, Bianco, A, R, L, Sinistra, Sinistra. Genera un carrello da golf B, L, Su, R, Bianco, A, R, L, B, A. Genera un Hotring Racer 1 R, B, Nero, Destro, L, Bianco, A, A, X, R. Genera un Hotring Racer 2 Nero, L, B, Destro, L, R, Destro, Su, B, Nero. Genera un pugno d’amore Limousine Nero, Su, Bianco, Sinistra, Sinistra, R, L, B, Destra. Genera un rinoceronte B, B, L, B, B, B, L, Bianco, R, Y, B, Y. Genera un Romero’s Hearse Giù, Nero, Giù, R, Bianco, Sinistra, R, L, Sinistra, Destra. Genera una Sabre Turbo Destra, bianca, giù, bianca, bianca, A, R, L, B, sinistra. Genera un Cestino B, R, B, R, Sinistra, Sinistra, R, L, B, Destra. Tempo soleggiato Nero, A, L, L, Bianco, Bianco, Bianco, Y. Trasforma le auto in nero B, Bianco, Su, R, Sinistra, A, R, L, Sinistra, B. Turn Cars Pink B, L, Giù, Bianco, Sinistra, A, R, L, Destra, B. Le donne lasciano cadere le armi Destra, L, B, bianco, sinistra, A, R, L, L, A.

I trucchi per Grand Theft Auto: Vice City hanno funzionato? Scrivi nei commenti se sono stati utili per proseguire nel gioco oppure se li hai usati solo per divertirti un po’.