Torna dopo 22 anni DOOM 64 su tutte le console

Bethesda Softworks, una società di ZeniMax Media, ha annunciato che il pluripremiato gioco Fallout 4 sta ottenendo record di vendite nei negozi e tramite digital download per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Bethesda ha distribuito circa 12 milioni di unità nel mondo per soddisfare le richieste del day one, ottenendo vendite ai negozi per oltre 750 milioni di dollari. La collector’s edition, Fallout 4 Pip-Boy Edition, è andata esaurita entro poche ore dal suo annuncio.

I principali rivenditori hanno informato Bethesda dell’elevato interesse dei consumatori nei confronti di Fallout 4, e alcuni hanno comunicato che il gioco ha stabilito il record come titolo più prenotato dell’anno. Inoltre, la Fallout 4 Pip-Boy Edition è risultata l’edizione da collezione venduta più rapidamente in assoluto. A seguito della pubblicazione, Bethesda ha saputo che le vendite giornaliere di alcune tra le catene più importanti del mondo sono state le migliori fra i giochi di quest’anno. Bethesda ha già cominciato a spedire ulteriori unità di Fallout 4 per venire incontro alle continue richieste.

Anche le vendite digitali di Fallout 4 stanno superando ogni record. Su Steam, Fallout 4 è diventato il gioco numero uno, superando il record precedente con oltre 470.000 giocatori di Fallout. La companion app, Fallout Pip-Boy, è diventata la numero uno su iTunes App Store. Fallout 4 ha infine stabilito il record per il lancio di un gioco più visto del 2015 su Twitch.

“Siamo molto orgogliosi di Todd Howard, direttore di gioco di Bethesda Game Studios, e del suo talentuoso team per l’impegno profuso nella creazione di questo straordinario gioco”, ha affermato Vlatko Andonov, presidente di Bethesda Softworks. “Fallout 4 è un capolavoro di sviluppo e narrazione, in grado di offrire ai fan centinaia di ore di divertimento mentre esplorano e affrontano il fascino di questo incredibile mondo”.

Dal suo annuncio nel mese di giugno 2015, Fallout 4 ha conquistato il pubblico vincendo più di 160 premi all’E3 2015, tra cui l’ambito Game Critics Award come “Best of Show”, premio stabilito da un gruppo indipendente di giornalisti appartenenti a 39 importanti testate di settore.

Dopo la sua pubblicazione in tutto il mondo, questo atteso titolo ha già raccolto recensioni entusiaste da parte dei critici più influenti e rispettati. Le recensioni hanno sottolineato la profondità narrativa del titolo, il mondo vasto e dettagliato, il sistema di creazione, l’esplorazione, le scelte del giocatore, le meccaniche quando si usano le armi, le numerose ore di gioco e, soprattutto, la libertà di azione totale.

“Un enorme grazie ai nostri fan, che hanno reso possibile tutto questo”, ha dichiarato Todd Howard, direttore di gioco di Fallout 4. “Dopo quattro anni di sviluppo, il gioco non sarà completo finché i fan di tutto il mondo non potranno finalmente provarlo. Non vediamo l’ora di ascoltare i racconti delle loro avventure”.

Con Fallout 4, Bethesda Game Studios si riconferma tra gli sviluppatori migliori del settore. Gli ultimi tre giochi sviluppati da Bethesda sono stati Gioco dell’anno e hanno ottenuto voti tra i più alti della storia. Fallout 4 è il seguito del Gioco dell’anno 2008, Fallout 3, e il primo titolo pubblicato da Bethesda Game Studios dopo l’uscita del fenomeno globale, nonché Gioco dell’anno 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim. […] Continua